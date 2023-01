von Gernot Kramper Fred White gründete eine der Superbands der 1970er und prägte den Sound einer Dekade. Mit zahlreichen Stars arbeitete er im Studio. Nun teilte sein Bruder Verdine den Tod des Schlagzeugers von Earth, Wind & Fire mit.

Earth, Wind & Fire waren einer der Superbands der 1970er-Jahre. Mit nur 67 Jahren ist ihr Schlagzeuger Fred White gestorben. Das schrieb sein älterer Bruder Verdine White auf Instagram. Auch Verdine war ein Mitglied der Band. Er schrieb: " Liebste Familie, Freunde und Fans..... Unsere Familie ist heute sehr traurig über den Verlust eines erstaunlichen und talentierten Familienmitglieds, unseres geliebten Bruders Frederick Eugene 'Freddie' White."

"Er schließt sich unseren Brüdern Maurice, Monte und Ronald im Himmel an und trommelt nun mit den Engeln!"

Verdine White nannte seinen Bruder ein "Wunderkind". "Und er war mehr als das. Zu Hause und darüber hinaus war er der wunderbare Bruder, der immer unterhaltsam und herrlich lustig war!"

Philip Bailey, ein Sänger von Earth, Wind & Fire, postete ein Bild, auf dem er den doppelten Grammy-Gewinn der Band im Jahr 1980 feierte. "Wir werden dich vermissen, Freddie", schrieb er.

Erste Tour mit 15 Jahren

Fred White wurde in Chicago geboren und begann bereits im Alter von 15 Jahren mit seiner Band The Salty Peppers zu touren. Aus ihnen wurden 1974 Earth, Wind & Fire. Die Band war in den 1970er und 1980er Jahren sehr erfolgreich, danach gingen sie jahrzehntelang auf Tournee. Von ihnen stammten die Hits "September", "Shining Star" und "After The Love Is Gone". Insgesamt haben sie über 90 Millionen Platten verkauft und gelten als eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten.

Maurice White schrieb in seinen Memoiren von 2016, die Band sei eigentlich eine Band von Schlagzeugern gewesen. Es war nicht ungewöhnlich, dass vier Schlagzeuger bei Earth, Wind & Fire-Konzerten gleichzeitig spielten. "Fred war die Mauer", so Maurice White. "Er lieferte ein felsenfestes Tempo und ein felsenfestes Gefühl, unbezahlbare Qualitäten für einen Schlagzeuger."

Fred White gewann sechs Grammys mit Earth, Wind & Fire. Im Jahr 2000 wurde die Band in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. "Earth, Wind & Fire haben Jazz, Soul, Gospel, Pop und vieles mehr in ein psychedelisches, mystisches Paket verpackt. Nur wenige Gruppen waren so innovativ und wurden von Kritikern und Publikum so geliebt wie EW&F."

Jazzig und psychedelisch

White verließ Earth, Wind & Fire Mitte der 1980er Jahre, kehrte aber zur Aufnahme der Band in die Rock & Roll Hall of Fame im Jahr 2000 zurück. White arbeitete als Schlagzeuger auch mit Bonnie Raitt, Little Feat, Deniece Williams, The Emotions, Ramsey Lewis, Jennifer Holliday und Diana Ross zusammen. Zuletzt war er 2021 auf dem Album Thank You von Diana Ross zu hören.

Lenny Kravitz würdigte ihn auf Instagram: "Ich sende dir und deiner Familie meine Liebe und mein tiefstes Beileid. Ich war gesegnet, in seiner Gegenwart gewesen zu sein, und gesegnet, von ihm beeinflusst worden zu sein. Ein wahrer König. Ruhe in Kraft.'