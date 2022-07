Ed Sheeran hat viele Talente. Mit dem Label Lucy & Yak bringt der Sänger neben seiner aktuellen Tour zum ersten Mal Mode heraus.

Ed Sheeran (31) geht unter die Modedesigner. Der Sänger und Songschreiber bringt am 14. Juli seine erste eigene Kollektion auf den Markt. Die umweltfreundliche Linie für das Label Lucy & Yak besteht aus vier Teilen: einer Latzhose, einem Eimerhut, einem T-Shirt und einem Hoodie. Fans können sich auf der Webseite der Marke für den Launch anmelden.

Die Kleidung ist von seinem neusten Album mit dem Namen "=" (ausgesprochen "Equals") inspiriert. Laut "Daily Mail" sagt Lucy Greenwood, Mitbegründerin von Lucy & Yak: Der Schmetterling, der auf Sheerans Albumcover und den Stücken der Kollektion abgebildet sei, habe "eine ganz besondere Bedeutung für ihn". Das Unternehmen fühle sich geehrt, mit Sheeran zu arbeiten. Er teile die Leidenschaft für eine bessere Umwelt.

Das Multitalent ist auf Tour

Der Künstler, bekannt für Songs wie "Shape of You", "Perfect" und "Shivers", ist derzeit auf Tour. Sie trägt den ungewöhnlichen Namen " - = ÷ x". Der 31-Jähige macht im Rahmen dieser im Juli und September Halt in Deutschland. Dabei tritt er jeweils drei Tage in Gelsenkirchen und in München auf.