Seine Lieder laufen im Radio rauf und runter, er hat Gastauftritte in Serien und Filmen und macht Werbung für Heinz Ketchup: Für Ed Sheeran (28) läuft es karrieretechnisch ziemlich gut. So gut sogar, dass der begabte Rotschopf nun zum reichsten Briten unter 30 gekürt wurde. Sein Vermögen soll sich auf 170 Millionen Pfund (rund 197 Mio. Euro) belaufen.

Im Vorjahr hatte Sheerans Gesangskollegin Adele (31) diesen Titel noch inne. Da sie im Mai jedoch ihren 31. Geburtstag gefeiert hat, wurde sie in diesem Jahr nicht mehr für die Liste berücksichtigt. Herausgegeben wurde die Liste der reichsten Briten unter 30 von der Zeitschrift "Heat".

Das Vermögen des mehrfachen Grammy-Preisträgers Sheeran hat sich in den vergangenen zwei Jahren offenbar verdoppelt. Grund dafür sind nicht nur seine Albenverkäufe, sondern vor allem seine jüngsten Konzerte: Keine Tournee hat je so viele Tickets verkauft und so viel Geld eingespielt wie Sheerans "Divided". Zudem schreibt der 28-Jährige Songs für andere Musiker wie Anne Marie, Jess Glynne oder Little Mix.

Das sind die reichsten Promis in Großbritannien

Nicht nur Musiker, auch Schauspieler und Models befinden sich laut "Heat" unter den oberen Zehntausend. Auf Platz 2 steht "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (30) mit einem Kontostand von 90 Millionen Pfund (rund 104 Mio. Euro). Seine Kollegin Emma Watson (29) befindet sich an vierter Stelle in der Rangliste mit einem geschätzten Vermögen von 57 Millionen Pfund (rund 66 Mio. Euro). Model Cara Delevingne (27) bringt es auf 39,5 Millionen (rund 46 Mio. Euro) und belegt somit den 9. Platz.

Den Rest der Top Ten füllen die Ex-Mitglieder der Boyband One Direction sowie die Girlband Little Mix - kollektiv. Mit 25 Jahren ist Harry Styles außerdem der Jüngste in den Top Ten. Sein Vermögen beläuft sich auf 64 Millionen Pfund (rund 74 Mio. Euro). Er schafft es damit auf den Bronze-Rang.