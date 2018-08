TV-Luft konnte Ed Sheeran (27, "Shape of You") bereits schnuppern, doch nun wartet die ganz große Kino-Leinwand auf den britischen Pop-Star. Wie jetzt bekannt wurde, wird der sympathische Rotschopf eine größere Rolle in Danny Boyles (61, "Slumdog Millionär") neuem Film übernehmen.

In dem Streifen geht es um den Hauptdarsteller Himesh Patel (27), der eines Tages aufwacht und der einzige Mensch auf der Welt ist, der sich an die Beatles erinnern kann. "Dann entdecke ich ihn und nehme ihn mit auf Tour. Er wird sehr viel erfolgreicher als ich. Die Story ist sehr clever", verriet Sheeran laut "ABC News" in einem Interview. Der Sänger wird also sich selbst spielen.

Zwei Monate stressige Drehzeit

Trotz eines kurzen Cameo-Auftritts in der Erfolgs-Serie "Game of Thrones", "Bridget Jones' Baby" oder einem Tages-Ausflug am Set von "Bastard Executioner", musste sich Sheeran erst auf die harte Arbeit am Set einstellen: "Ich musste schauspielern lernen. Das 'Game of Thrones'-Ding war ja nur ein kurzer Besuch für einen Tag. Das jetzt waren volle Tage, also 12-Stunden-Tage. Sie haben während einer Menge Gigs von mir gedreht. Zwei Monate lang war es also sehr anstrengend. Ich hatte vier Tage Konzerte und dann drei Tage Dreh."

Die Tatsache, dass er quasi nur sich selbst gespielt hat, vereinfachte die Situation jedoch, wie Sheeran zugeben muss: "Ich habe mich selbst gespielt, also denke ich, dass es nicht allzu schlecht war. Es gab quasi nicht viel zu versauen."

Für die Zukunft würde Ed Sheeran gerne einen Musical-Film über die irische Romanze "Once" drehen: "Ich möchte etwas machen, wo Songs den Film in gewisser Art und Weise diktieren. Ich sehe mich nun mal nicht einen Avenger spielen. Ich will auch gar nicht wirklich ein Schauspieler sein."

Wer Ed Sheeran dennoch als Schauspieler bewundern will, muss sich bis September 2019 gedulden. Dann kommt der Film, der noch keinen Titel hat, in die Kinos. Ob er auch auf deutschen Leinwänden zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.