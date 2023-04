Kurz vor der 31 hat Ed Sheeran für seine Frau eine große Nachhol-Party organisiert, um ihren 30. Geburtstag doch noch feiern zu können.

Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn scheinen nach einer etwas turbulenten Zeit wieder in Feierlaune zu sein. Wie die "Sun" berichtet, haben die beiden in London mit einer großen Party Cherrys 30. Geburtstag nachgefeiert. Den runden Geburtstag hatte sie bereits im Mai 2022, konnte damals aber offenbar aufgrund ihrer Schwangerschaft und einer Tumor-Diagnose nicht richtig feiern. Nachgeholt wurde die Party nun in Ed Sheerans eigenem Restaurant Bertie Blossoms in Notting Hill.

Wie eine Quelle berichtet, habe der Sänger sein Lokal an diesem Abend für die private Veranstaltung geschlossen und die Party für seine Frau organsiert. Die Gästeliste habe demnach vor allem aus Familie und enge Freunde des Paares bestanden.

Party mit pinken Ballons, Champagner und Foto-Box

Er habe "sehr viele pinke Luftballons bestellt und damit die gesamte Bar dekoriert", außerdem habe es eine Foto-Box gegeben, damit Cherry mit ihren Gästen Fotos machen konnte. Weiter berichtet der Insider: "Der Champagner floss in Strömen und Ed hat dafür gesorgt, dass die Bar gut ausgestattet war, damit jeder bestellen konnte, was er wollte."

Auf Fotos, die die "Daily Mail" veröffentlichte, ist zu sehen, wie das Paar im Partnerlook ungefähr gegen Mitternacht mit fröhlichen Gesichtern die Party verlassen. Danach hätten sie noch einen romantischen Spaziergang durch London unternommen - in Begleitung ihres persönlichen Security-Personals.

Darum konnte sie nicht feiern

Erst im März hatte Ed Sheeran bekannt gegeben, dass bei seiner Ehefrau während ihrer zweiten Schwangerschaft im letzten Jahr eine Tumor-Erkrankung diagnostiziert worden sei. Aufgrund der Umstände habe sie zunächst nicht behandelt werden können. Er selbst habe unter anderem deswegen unter massiven psychischen Problemen gelitten. Seine Depressionen habe er aber durch das Schreiben von neuen Songs verarbeitet, die nun bald auf seinem neuen Album "Substract" erscheinen.

Im Mai 2022 hatte Cherry Seaborn die zweite gemeinsame Tochter namens Jupiter zur Welt gebracht. Die erste Tochter des Paares heißt Lyra Antarctica und wurde im August 2020 geboren. Sheeran und Seaborn kennen sich seit Kindheitstagen und sind seit 2019 verheiratet.