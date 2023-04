Ed Sheeran hat wieder eine Klage am Hals: Teile seines Songs "Thinking Out Loud" sollen angeblich von Marvin Gaye abgeschrieben worden sein.

Musiker Ed Sheeran (32) muss sich derzeit in New York mit einer Klage auseinandersetzen: Er hat schon wieder Ärger um die Urheberrechte eines seiner Songs. Ihm wird vorgeworfen, Teile seiner Erfolgsballade "Thinking Out Loud" bei Marvin Gayes' Song "Let's Get It On" aus dem Jahr 1973 abgeschrieben zu haben.

Geklagt hatten die Erben von Gayes' Co-Autor Ed Townsend. Die beiden Songs, heißt es in der Anklage US-Medienberichten zufolge, hätten "melodische, harmonische und rhythmische Kompositionen", die "frappierend ähnlich" seien.

Auch wegen "Shape Of You" und "Photograph" gab es Streit

Für Sheeran ist es nicht das erste Mal, dass ihm Copyright-Klau vorgeworfen wird: 2022 gab es Vorwürfe, sein Song "Shape Of You" sei abgekupfert. Damals wies ein Gericht die Klage ab. 2016 gab es ähnliche Anschuldigungen wegen seines Hits "Photograph", die angeblich außergerichtlich beigelegt wurden.

Nach der letzten juristischen Auseinandersetzung hatte sich Sheeran mit einem Instagram-Post an die Öffentlichkeit gewandt und vor "Schäden für die Musikindustrie" gewarnt: "Jeden Tag werden 60000 Songs auf Spotify veröffentlicht. Das sind 22 Millionen Songs pro Jahr. Und es gibt nur zwölf Noten und sehr wenige Akkorde, die in der Pop-Musik genutzt werden. Da sind Zufälle vorprogrammiert."

Tatsächlich hatten die Nachkommen von Marvin Gaye (1939-1984) schon andere Künstler wegen Verletzung des Urheberrechts verklagt - und gewonnen: 2015 forderten sie 7,4 Millionen Dollar von Musiker Robin Thicke (46) und Produzent Pharrell Williams (50), weil diese ihren Hit "Blurred Lines" von Gayes' Song "Got To Give It Up" abgeschrieben haben sollen. Ein Gericht sprach ihnen nach jahrelangem Rechtsstreit 5,3 Millionen Dollar zu.

Taylor Swift siegt

Auch Taylor Swift (33) und die Kult-Band Led Zeppelin hatten in den letzten Jahren Ärger wegen Plagiatsvorwürfen: Swift wurde verklagt, weil sie ihren Hit "Shake It Off" abgeschrieben haben soll, Led Zeppelin sollen angeblich Teile von "Stairway To Heaven" geklaut haben. In beiden Fällen wurden die Klagen abgewiesen.