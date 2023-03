Pop-Megastar Ed Sheeran hat komplett den Drogen abgeschworen. Das verriet der Sänger jetzt in einem neuen Interview.

Pop-Superstar Ed Sheeran (32) musste im vergangenen Jahr einen fürchterlichen Schicksalsschlag verkraften: Sein bester Freund und Förderer Jamal Edwards (1990-2022) starb mit nur 31 Jahren an einer Herzrhythmusstörung, nachdem er die Droge Kokain eingenommen hatte. Für Sheeran stellte dies einen lebensverändernden Einschnitt dar, wie der 32-Jährige jetzt im Interview mit "Rolling Stone" verraten hat. Seitdem hat der Sänger nämlich den Drogen komplett abgeschworen.

Ed Sheeran: "Ich würde nie wieder irgendetwas anfassen"

Freimütig beschreibt der "Bad Habits"-Sänger im Gespräch vorhergehende Drogen-Erfahrungen. "Ich war immer ein Trinker", sagt Sheeran, der nach eigener Aussage in seinen 20ern "ein Party-Boy" war. Im Alter von 24 Jahren seien dann andere Substanzen hinzugekommen. "Ich erinnere mich daran, auf einem Festival zu sein und mir zu denken: 'Alle meine Freunde tun es, so schlimm kann es also nicht sein.'"

Sheeran wörtlich: "Und dann verwandelt es sich in eine Gewohnheit, die man einmal in der Woche und dann einmal am Tag und dann zweimal am Tag und dann ohne Alkohol macht." Edwards' Tod habe dies jedoch geändert, wie der gefeierte Songschreiber enthüllt, ohne auf spezifische Details einzugehen. "Ich würde nie wieder irgendetwas anfassen, denn so ist Jamal [Edwards] gestorben. Und das ist einfach respektlos seinem Andenken gegenüber."

Auch dem harten Alkohol hat Ed Sheeran abgeschworen

Heutzutage, so der Sänger, würde er noch Rotwein und Bier trinken, doch auch auf härteren Alkohol verzichten. "Ein paar Biere zu trinken, ist eine Sache. Aber eine Flasche Wodka zu trinken ist etwas ganz anderes." Diese Erkenntnis habe der Sänger vor der Geburt seiner ersten Tochter Lyra gehabt, die heute zwei Jahre alt ist.

Seine Ehefrau Cherry Seaborn (30), mit der er seit 2019 verheiratet ist, habe ihn damals gefragt: "'Wenn meine Fruchtblase platzt, möchtest du wirklich, dass mich jemand anderes ins Krankenhaus fährt?' Denn ich trank damals sehr viel." Daraufhin habe er sich gesagt: "Ich gehe auf die 30 zu. Werde erwachsen! Du hast gefeiert, du hast diese Erfahrung gehabt. Jetzt sei damit glücklich und hör einfach auf."

Ed Sheeran bestätigt Namen seiner zweiten Tochter

Daneben bestätigte Sheeran im Gespräch mit "Rolling Stone" auch den Namen seiner zweiten Tochter. Das im Mai 2022 geborene Mädchen hört auf den Namen Jupiter, wie zuvor bereits Insider berichtet hatten.

Sheeran plant den Release seines neuen Albums "-" ("Subtract") für den 5. Mai dieses Jahres. Zwei Tage zuvor, am 3. Mai, wird auf dem Streamingservice Disney+ die vierteilige Doku-Reihe "The Sum of It All" erscheinen, die einen exklusiven Einblick in das Privat- und Familienleben des Musikers verspricht.