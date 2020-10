Ed Sheeran führt die Liste der reichsten Künstler Großbritanniens unter 30 Jahren an. Er soll ein Vermögen von 230 Millionen Euro besitzen.

Das Vermögen von Singer-Songwriter Ed Sheeran (29, "Perfect") beläuft sich auf 210 Millionen Pfund (rund 230 Millionen Euro), berichtet "heat world". Damit führt der Musiker die Liste der reichsten Entertainer unter 30 Jahren in Großbritannien und Irland an.

Mit großem Abstand folgen auf Platz zwei und drei Sänger Harry Styles (26, "Golden") mit umgerechnet rund 82 Millionen Euro und Schauspielerin Emma Watson (30, "Die Schöne und das Biest") mit etwa 64 Millionen Euro Vermögenswerten.

Woher stammt das viele Geld?

Ed Sheerans Reichtum begründe sich in seinen zahlreichen Hit-Erfolgen. Darunter etwa Titel wie "Shape Of You", dem einzigen Song neben Elton Johns (73) "Candle In The Wind", der achtmal mit Platin ausgezeichnet wurde. Dazu kommen ausverkaufte Tourneen wie die "Divide-Tour", die mit neun Millionen verkauften Tickets die höchsten Einnahmen in der Konzertgeschichte erzielten.

Außerdem verdient der Singer-Songwriter an Hits, die er unter anderem für Taylor Swift (30) und Justin Bieber (26) geschrieben hat und investiert sein Geld gewinnbringend in Immobilien. Neben seinem 16 Hektar großen Wohnsitz "Sheeranville" besitzt er über zwei Dutzend weitere Häuser und Wohnungen sowie eine Brauerei und eine Bar in London.