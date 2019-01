Ein US-Richter hat laut Medienberichten die Forderung von Ed Sheeran (27, "Divide") abgelehnt, einen Fall, der den Sänger betrifft, abzuweisen. Sheeran wird vorgeworfen, Teile von Marvin Gayes (1939-1984) "Let's Get It On" kopiert zu haben. Dem Richter zufolge soll eine Jury nun über die Sache entscheiden.

In der Begründung des Richters heißt es laut BBC, er habe "wesentliche Ähnlichkeiten zwischen einigen musikalischen Elementen der beiden Werke" gefunden. Sheeran bestreitet, Teile des Stücks von 1973 für seinen Nummer-eins-Hit "Thinking Out Loud" verwendet zu haben. Die Anschuldigungen gegen den Popstar, Sony/ATV Music Publishing und Atlantic Records stammen von den Erben des verstorbenen Produzenten Ed Townsend (1929-2003), der gemeinsam mit Gaye "Let's Get It On" geschrieben hat.