Von März 2017 bis August 2019 tourte Ed Sheeran (28, "Perfect") rund um die Welt und füllte jede Menge Stadien. Bei seinem letzten Konzert kündigte der Sänger bereits an, dass er eine 18-monatige Pause einlegen möchte. Diese "Drohung" wurde jetzt Realität. Heiligabend veröffentlichte der Brite ein persönliches Statement, das seine Entscheidung erklärt: "Die Divide-Ära und die Tour haben mein Leben total verändert, aber jetzt ist es vorbei und an der Zeit, mehr von der Welt zu entdecken."

Er wolle mehr reisen, schreiben und lesen. Damit einhergeht auch, dass der Brite sich komplett von Social Media verabschiedet, "bis es Zeit ist, zurück zu kommen" - dann aber mit neuer Musik, wie der Rotschopf verspricht. Immerhin habe er dann auch mehr erlebt und wieder etwas, worüber es sich lohnt, einen Song zu schreiben. Abschließend richtet er noch ein paar Worte an seine Anhänger: "An meine Fans, danke, dass ihr immer so toll seid."





Ed Sheeran ist Wiederholungstäter





Dass Sheeran eine Pause einlegt, ist nichts Neues. Bereits 2015 verschwand er für ein Jahr von der Bildfläche und feierte dafür ein umso erfolgreicheres Comeback mit den Singles "Castle On The Hill" und "Shape Of You".