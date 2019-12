"Der einzige Film, den ich jemals abgelehnt habe [und] der ein großer Hit wurde, war 'Falsches Spiel mit Roger Rabbit'. [...] Ich dachte: 'Animation und Menschen? Das hört sich [...] schwachsinnig an!' Jetzt fühle ich mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wie ein Idiot."

US-Schauspieler Eddie Murphy (58, "Der Prinz aus Zamunda") hatte Ende der 80er Jahre offenbar kein gutes Gespür für erfolgversprechende Zukunftstrends. Eine Rolle im Film "Falsches Spiel mit Roger Rabbit", der animierte Figuren und echte Schauspieler zusammenbrachte, lehnte er ab. Heute ärgert sich Murphy allerdings darüber, wie er in der "Tonight Show with Jimmy Fallon" verriet. Regisseur Robert Zemeckis (67, "Zurück in die Zukunft") hatte sich laut "Daily Mail" ursprünglich Harrison Ford (77) als Star in dem Film gewünscht - der war allerdings zu teuer und die Rolle ging an Bob Hoskins.