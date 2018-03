Rund drei Wochen nach dem Tod des britischen Astrophysikers Stephen Hawkings fand in dessen Wahlheimat Cambridge eine bewegende Trauerfeier in der Great St. Mary's Kirche statt. Unter den Gästen war auch der Schauspieler Eddie Redmayne (36), der im Jahr 2014 im Biopic "Die Entdeckung der Unendlichkeit" in die Rolle des Ausnahme-Wissenschaftlers schlüpfte. Redmayne, der sich vor und nach den Dreharbeiten oft mit Hawking traf, bekam für seine Leistung 2015 den Golden Globe und den Oscar als Bester Hauptdarsteller.

Hawking, der seit den 60er-Jahren an der seltenen Nervenkrankheit ALS litt, verstarb im Alter von 76 Jahren am 14. März 2018. Bei der Beerdigung von Hawking waren nur Freunde, Familie und Kollegen geladen, die Öffentlichkeit war hingegen nicht zugelassen. Die Asche von Stephen Hawking wird noch in diesem Jahr in der Westminster Abbey in der britischen Hauptstadt London in unmittelbarer Nähe von Isaac Newton bestattet werden.