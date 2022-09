von Carsten Heidböhmer Er ist jetzt das älteste lebende Mitglied des britischen Königshauses: Edward, 2. Duke of Kent, war bereits 1952 bei der Beerdigung von King George VI. zugegen. Nun begleitete er auch die Nachfolgerin Queen Elizabeth II. auf ihrem letzten Weg.

Ob er an den 15. Februar 1952 gedacht hat? Als am Montagvormittag in der Westminster Abbey die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. stattfand, war Edward, 2. Duke of Kent, ebenso dabei wie am späten Nachmittag beim Aussegnungs-Gottesdienst in der St George's Chapel auf Schloss Windsor.

Kein Wunder: Der 86-Jährige ist der Cousin der Queen. Und mit ihrem Ableben nun das älteste lebende Mitglied des britischen Königshauses. Was den Mann, der die Beerdigung in Militäruniform besuchte, aber so besonders macht: Er war schon 1952 auf der Beerdigung von Elizabeths Vater King George VI. zugegen. Damit hat Edward als vermutlich einziger Mensch die Beerdigung der beiden zuletzt verstorbenen britischen Monarchen besucht.

Edward trägt den Titel His Royal Highness

Der 1935 in London als Prince Edward George Nicholas Paul Patrick Geborene ist wie die Queen ein Enkel von König George V., der von 1910 bis 1936 auf dem englischen Thron saß. Er ist der Onkel 2. Grades des aktuellen Königs Charles III. und hat den Status "His Royal Highness" inne, den Prinz Harry und seine Frau Meghan so gerne für ihre Kinder reklamieren würden.

Doch nicht nur Kenner der Royals, vor allem Tennisfans werden diesen Mann gut kennen: Edward, 2. Duke of Kent hat seit 1969 in Wimbledon die Sieger der Männer geehrt. Boris Becker, Michael Stich, Roger Federer oder Novak Djokovic - sie alle nahmen die Trophäe aus seiner Hand entgegen. Seine Ehefrau Katharine, Duchess of Kent, zeichnete derweil die Damen aus. Allein sieben Mal überreichte sie Steffi Graf die silberne Schale.

Die rund 18 Monate ältere Katharine zog sich bereits 2001 von all ihren öffentlichen Aufgaben zurück. Edward blieb länger am Ball. Letztmalig übernahm er im vergangenen Jahr die Siegerehrung in Wimbledon. Er hat eine würdige Nachfolgerin gewunden. Jelena Rybakina und Novak Djokovic bekamen ihre Trophäen von Prinz Williams Ehefrau Catherine entgegen, mittlerweile Princess of Wales. Es bleibt in der Familie.