Die Meldung überraschte: Nach mehr als 25 Jahren endet die Ehe von Hollywood-Star Sylvester Stallone und Jennifer Flavin mit einem Scheidungs-Antrag, das bestätigten beide heute. Für Stallone war es die mit Abstand längste Beziehung. Doch die Liste der mit ihm in Verbindung gebrachten Frauen ist lang. Der "Italian Stallion" ließ es in seinen fast 50 Jahren in Hollywood mächtig krachen.

