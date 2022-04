Prinz William und seine Frau Kate haben in London der gefallenen Weltkriegssoldaten aus Australien und Neuseeland gedacht. Der 39-Jährige legte am Montag zum "Anzac Day" einen Kranz am Weltkriegsdenkmal Kenotaph nieder. Anschließend nahm das Paar an einem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey teil.

Der "Anzac Day" erinnert an die Landung der Soldaten des "Australian and New Zealand Army Corps" (Anzac) aufseiten der Alliierten am 25. April 1915 während des Ersten Weltkriegs auf der Halbinsel Gallipoli in der heutigen Türkei. Sie wurden von den osmanischen Truppen geschlagen.

William nahm den Termin stellvertretend für seine Großmutter Queen Elizabeth II. wahr. Die Königin hatte zuletzt mehrere öffentliche Auftritte wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt. Dabei lässt sich die inzwischen 96 Jahre alte Monarchin von verschiedenen Mitgliedern der Royal Family vertreten.