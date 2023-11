Sänger Pietro Lombardi teilt sein Leben auf Instagram. Gute, wie schlechte Nachrichten. In seiner aktuellsten Story wirkt er sehr aufgelöst – denn er meldet sich kurz nach einem Einbruchsversuch bei seinen Fans.

An Halloween klingelt es durchaus häufiger an der Tür – "Süßes oder Saures" eben. Doch was Sänger Pietro Lombardi in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erlebte, hatte nichts mit dem Grusel-Feiertag zu tun. Erschreckend war es offenbar trotzdem, denn der "DSDS"-Star berichtet von einem versuchten Einbruch bei sich, während die ganze Familie zu Hause war.

Pietro Lombardi meldet sich aufgelöst via Instagram

"Bei uns wurde gerade versucht einzubrechen", meldet sich der Sänger auf Instagram in einer Story, die kurz vor Mitternacht online ging. "Es hat ein paar Mal geklingelt – Halloween. Wir haben Kinder und verschiedene Menschen gesehen und haben uns nichts dabei gedacht. Einfach nicht aufgemacht, weil wir unsere Ruhe haben wollten. Wir sind dann hoch ins Schlafzimmer und wollten noch einen Film schauen." Soweit keine besonderen Vorkommnisse.

Er holt tief Luft. "Und dann ging die Action ab", schildert Lombardi. "Dann waren wir oben, die Tür war zu. Dann hörten wir nur 'Pam, Pam, Pam, Pam'. Ich merke: Irgendwas passiert in meinem Haus. Meine Frau da, mein Kind da." Der Sänger sei daraufhin ins Erdgeschoss gegangen um nachzusehen. "Ich renne runter und sehe hier maskierte Menschen, die versuchen mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen."

Pietro Lombardi verfällt in Rage, obwohl er sehr leise spricht. "Ihr kleinen Bastarde, ihr Dreckskinder", sagt er. "Wer meine Familie anfasst, ich schwöre es euch, macht diese Filme nicht. Ihr Hunde, Alter." Er entschuldigt sich für seine Aufregung und kündigt an, die Sicherheitsmaßnahmen an seinem Haus auszubauen. Er könnte sich das nie verzeihen, sollte seiner Familie was passieren, erklärt Lombardi.

"Seid froh, dass ich nicht einen von euch gepackt habe", fügt er hinzu. "Ich hätte euch nicht mehr losgelassen."

Dann bereitet sich Pietro Lombardi auf eine schlaflose Nacht vor, denn er geht nicht davon aus, dass er ein Auge zumachen kann.

Lombardi bedankt sich bei der Polizei, die seinen Angaben zufolge sehr schnell "mit acht, neun Mann" vor Ort waren.

Laura Maria Rypa zeigt angeblichen Täter

Pietros Frau Laura Maria Rypa zeigt in ihren Instagram-Stories derweil die Spuren des versuchten Einbruchs. Man sieht eine stark beschädigte Scheibe einer Tür und Aufnahmen der Sicherheitskamera des Hauses. "Das ist der Mann", schreibt sie über ein Bild einer schwarz gekleideten Person mit Mütze und hellen Schuhen, die auf einem Video vor der Tür wartet. Der Mann klingelt mehrfach, dann geht er. Dass es sich bei ihm tatsächlich um den Täter handelt, ist nicht bestätigt.

Aufnahmen des versuchten Einbruchs gibt es nicht zu sehen.

Quellen: Instagram Pietro, Instagram Laura