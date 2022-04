Tänzerin Ekaterina Leonova wird an diesem Samstag 35 Jahre alt. Glückwünsche und Geschenke gab es nicht nur von den "Let's Dance"-Stars.

Die beliebte "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova feiert an diesem Samstag (23. April) ihren 35. Geburtstag. Am Abend zuvor stand sie noch für die RTL-Tanzshow (auch via RTL+) auf dem Tanzparkett. So ließen es sich ihre Kolleginnen und Kollegen nicht nehmen, das Geburtstagskind nach der Show noch hochleben zu lassen. Die Tänzerin bekam eine Torte mit "Let's Dance"-Schriftzug und gleich mehrere Ständchen, darunter auch eines von "DSDS"-Sieger Ramon Roselly (28), der seinen Cousin und Teilnehmer René Casselly (25) im Publikum unterstützt hatte.

Bielendorfer gratuliert der "besten Tanztrainerin"

Die Tänzerin wurde auch am Samstag mit Geschenken überhäuft. Leonovas Tanzpartner Bastian Bielendorfer (37) ließ ihr ein Blümchen und einen Gutschein zukommen, "den sie definitiv nutzen werde", erklärt die Tänzerin bei Instagram, ohne weitere Details zu nennen. Der Comedian wandte sich am Morgen noch in einer Instagram-Story an sie: "Herzlichen Glückwunsch an die beste Tanztrainerin und eine verdammt coole Frau."

Die beiden seien mittlerweile zusammengewachsen und "ich hab' die Kleine richtig liebgewonnen", erzählt Bielendorfer. "Unter dem General steckt ein großes Herz, kann man sich gar nicht vorstellen, bei diesem schmalen, kleinen Körper. Aber die ist 'ne Gute. Wir lachen verdammt viel zusammen." Zudem verrät der "Let's Dance"-Teilnehmer, dass für ihn an diesem Tag ein weiteres Tanztraining mit dem Geburtstagskind ansteht.

"Rosen von einem Unbekannten"

Ekat hat sich mittlerweile in einem Instagram-Post noch einmal für die vielen Glückwünsche bedankt. "Ich bin sprachlos und überglücklich. Ich hätte mir meinen Geburtstag nicht anders vorstellen wollen, zuerst auf der 'Let's Dance'-Tanzfläche, mit den tollen Menschen in der Nähe, und gleich wieder beim Training mit meinem Schatzi-Putzi Bastian", schreibt Leonova.

Auf das Foto des Posts bezogen kommentiert Ekat, sie fühle sich "wie eine Prinzessin". Das Bild ist so aufgenommen, dass ein riesiger Strauß weißer Rosen wie der Rockteil eines Abendkleides wirkt. Weiter verrät sie ihren Followerinnen und Followern dazu, dass die Blumen "von einem Unbekannten" seien.

Für sechs Paare geht es am 29. April in die neunte Show der 15. Staffel von "Let's Dance". Dann müssen die Promis und ihre Tanzprofis ihren "Magic Moment" vertanzen.