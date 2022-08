Eko Fresh ist schon seit 2016 mit seiner Frau Sarah verheiratet. Jetzt haben sich die beiden erneut das Jawort gegeben.

Eko Fresh (38) hat sich erneut getraut: Der Rapper und seine Frau Sarah haben sich nochmal das Jawort gegeben. Das hat das Paar auf Instagram bekannt gegeben. Die beiden sind schon seit 2016 verheiratet, doch jetzt haben sich die beiden den Wunsch einer großen Traumhochzeit erfüllt. "Das verflixte siebte Jahr war für uns genau das Jahr, in dem wir uns nochmal das Jawort gegeben haben", schreibt Ekrem Bora, so sein bürgerlicher Name, zu einigen Schnappschüssen.

Auch Promis waren vor Ort

"Im Kreise von Family und Friends haben wir bis in die Morgenstunden gefeiert", verrät der Musiker weiter. Die Fotos zeigen unter anderem das verliebte Brautpaar - auch während der Zeremonie - und die Hochzeitsringe. Ein Promi war ebenfalls vor Ort: Profi-Koch Johann Lafer (64). Dieser ist auf einem Foto vor der prachtvollen Hochzeitstorte zu sehen. Wie aus einem Post der Dekorations-Firma hervorgeht, haben die beiden bereits am 26. August geheiratet.

Sarah trug ein Hochzeitskleid im Prinzessinnen-Stil - ein Schleier sowie Haarreif rundeten den glamourösen Look perfekt ab. Wie Instagram-Storys zeigen, hat sie während der Feier ihr Outfit gewechselt. Die ausladende Robe wich einem Meerjungfrauen-Kleid. Trommler heizten später den Hochzeitsgästen ordentlich ein.

Es war ein "magischer Tag"

Wie Sarah der "Bild"-Zeitung weiter verraten hat, haben sie ihre "alten Ringe erneut getauscht, weil sie uns viel bedeuten". Zudem schwärmen die beiden weiter: "Der Tag war einfach unbeschreiblich. Es war so schön, alle liebsten Menschen an diesem Tag mit dabei zu haben." Von der Trauung bis hin zur Party sei es ein "magischer Tag" gewesen.

Bereits im April kündigte Eko Fresh in einem Interview mit spot on news an, dass er im August seine Frau nochmal groß heiraten möchte. "Das hätte ich mir alles nicht erträumen lassen können", erzählte damals der Musiker. Zusammen mit seiner Frau hat der Rapper einen gemeinsamen Sohn, der 2016 zur Welt kam.