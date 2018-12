"2018 war das aufregendste, glücklichste Jahr in meinem Leben", schwärmt Model und Influencerin Elena Carrière (22). Kein Wunder, die ehemalige "GNTM"-Kandidatin konnte in diesem Jahr so richtig durchstarten. Die 22-Jährige steht nicht nur bei der internationalen Top-Agentur Metropolitan Models unter Vertrag, mit fast einer halben Million Followern gehört sie auch zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Erst im November wurde sie als Top-Influencer in der Kategorie Lifestyle mit einem "Place To B"-Award ausgezeichnet. Am Rande eines Events von Fuze Tea in der Mall of Berlin am Freitagmittag blickt sie im Interview auf ihr persönliches Jahr 2018 zurück und verrät ihre Pläne fürs Weihnachtsfest.

Wir sind hier mitten in einem Einkaufscenter: Haben Sie denn schon alle ihre Weihnachtsgeschenke zusammen?

Elena Carrière: Bis vor ein paar Stunden hätte ich noch mit "Nein" geantwortet. Doch ich habe eben gemeinsam mit einer Followerin die Mall of Berlin unsicher gemacht und ein paar tolle Geschenke gefunden. Jetzt lassen wir es uns noch in der Fuze Tea Timeout Box mit einer schönen Massage und einer heißen Tasse Fuze Tea gut gehen.

Viele verfallen in der vorweihnachtlichen Zeit gerne in Stress und Hektik - wie entspannen Sie zwischen all dem Trubel?

Carrière: Mir ist es sehr wichtig, Zeit mit mir selbst zu verbringen, denn das gibt mir Energie. Im stressigen Alltag geht das aber oft unter und es fiel mir bis vor Kurzem schwer, diese kleinen Auszeiten fest einzuplanen. Mittlerweile habe ich jedoch einen Weg gefunden - als Morgenroutine: Ich stehe relativ früh auf und nutze die gewonnene Zeit für Yoga oder Meditation. Manchmal sitze ich aber auch einfach am Fenster und beobachte den Sonnenaufgang. Kein Handy, keine laute Musik. Seitdem ich meine Tage so beginne, bin ich deutlich entspannter.

Worauf freuen Sie sich jetzt in der Weihnachtszeit am meisten?

Carrière: Ich liebe die ganzen Lichterketten und gemütlichen Vibes um diese Zeit herum. Alle oder zumindest die meisten sind gut gelaunt und man spürt förmlich die Liebe zwischen einander durch die ganze kuschelige Atmosphäre.

Wie verbringen Sie in diesem Jahr Weihnachten?

Carrière: Ich werde mit einem Teil meiner Familie feiern; ein sehr kleiner und gemütlicher Kreis. Das wird schön!

Welche Tipps haben Sie für den perfekten Weihnachtslook?

Carrière: Ich werde wahrscheinlich wieder meinen feuerroten Mantel anziehen, das restliche Outfit bleibt schwarz. Dazu etwas goldenen Schmuck und eventuell roter Lippenstift. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen.

Mit der Weihnachtszeit beginnt auch der Endspurt für 2018, wie sieht Ihre persönliche Bilanz für das Jahr aus?

Carrière: 2018 war das aufregendste, glücklichste und vor allem das Jahr in meinem Leben, das mir die Augen geöffnet hat. Ich hätte mir nichts besser wünschen können!

Was wünschen Sie sich für 2019?

Carrière: Ich wünsche mir einfach nur weiterhin ein so erfülltes, aufregendes, zufriedenes und gesundes Leben mit ebenso viel Liebe und Freude!

Haben Sie sich für das neue Jahr schon Vorsätze gemacht?

Carrière: Ich mache mir nie Vorsätze. Ich lebe in jeden Tag hinein, da gibt es kein Gestern oder Morgen.

Haben Sie schon Pläne für Silvester?

Carrière: Ich bin kein großer Silvester-Fan. Deshalb mache ich auch nie große Pläne. Am liebsten feiere ich intim mit den Liebsten in das neue Jahr hinein.