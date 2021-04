Wie sie sich an Willi Herren erinnert

Elena Miras Wie sie sich an Willi Herren erinnert

Für "Promis unter Palmen" standen Elena Miras und Willi Herren zuletzt gemeinsam vor der Kamera. So erinnert sie sich an ihn.

Der Schauspieler und Sänger Willi Herren (1975-2021) ist überraschend im Alter von nur 45 Jahren verstorben. Elena Miras (28), die zuletzt gemeinsam mit Herren im Reality-Format "Promis unter Palmen" in Sat.1 zu sehen war, erklärt auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news: "Ich bin sehr geschockt, da ich ihn in der Sendung ganz anders erlebt habe. Ich habe mit Willi auch drei Wochen Quarantäne gemacht, wir waren nebeneinander. Er war sehr motiviert."

"Wie halt Willi so ist"

Vom Tode Herrens habe sie von den anderen "Promis unter Palmen"-Kandidaten erfahren, "kurz bevor es in der Presse stand". Miras habe den Verstorbenen "fröhlich motiviert, ab und zu mal laut, erlebt - wie halt Willi so ist. Wir haben uns zum Glück nach der Sendung versöhnt." Miras werde Herren "als fröhlichen Menschen in Erinnerung behalten".

Nach Herrens Tod hatte Sat.1 beschlossen, die verbleibenden Folgen der Staffel aus "Pietätsgründen" nicht mehr zu zeigen, wie der Sender unter anderem bei Twitter erklärte. Dies kann Miras nur unterstützten: "Ich finde, das ist die richtige Entscheidung!"