Elena Uhlig und Fritz Karl haben nach 17 Jahren geheiratet. Sie feierten mit einer Flusskreuzfahrt - alle sieben Kinder waren dabei.

Sie haben tatsächlich Ja gesagt: Nach 17 Jahren als Liebespaar und vier gemeinsamen Kindern hat das Schauspielerpaar Elena Uhlig (48) und Fritz Karl (55) am Freitag in seiner Heimat und ihrer langjährigen Wahlheimat Österreich geheiratet. Das bestätigte das Magazin "Bunte" in einer kurzen Vorabmeldung. Bilder von der "romantischen Trauung" werden demnach in der kommenden Ausgabe gezeigt.

Flusskreuzfahrt als Symbol für die Liebe und sieben besondere Gäste

Immerhin so viel wurde schon verraten: Die Hochzeitsgesellschaft - Familie und Freunde - fuhr mit dem Flusskreuzfahrtschiff von Passau nach Österreich. "Wir haben ein Schiff der Amadeus-Flotte gemietet und laden unsere Gäste zu einer Flusskreuzfahrt ein. Wir fanden das ein sehr schönes Symbol für unser Leben und unsere Liebe: Alles ist im Fluss", wird Uhlig zitiert. Und sie fügt hinzu: "Auch deshalb haben meine Freundinnen und ich beim Junggesellinnenabschied alle Fascinators in Form eines Schiffes getragen."

Neben dem Brautpaar gab es sieben ganz besondere Gäste an Bord. Die Kinder des Paares im Alter von 16 bis fünf Jahren seien dabei gewesen. Drei brachte der frischgebackene Ehemann Fritz Karl mit in die Ehe, vier weitere - zwei Jungen und zwei Mädchen - bekamen sie zusammen.

Verlobung im Winterurlaub

Im Skiurlaub im Februar stellte der Schauspieler die Frage aller Fragen an seine Liebste. Nach dem Essen im Hotel-Restaurant habe Karl alle gebeten, noch sitzen zu bleiben, da er etwas mitzuteilen habe. Dann habe er eine Ringschachtel aus seiner Hosentasche gekramt, sie in die Mitte des Tisches gestellt und gesagt: "Meine Frau bist du ja schon lange, aber willst du mich auch heiraten?" Und sie hat offensichtlich Ja gesagt.