Elizabeth Hurley und ihr Sohn Damian waren die Stargäste auf der Remus Lifestyle Night auf Mallorca.

Egal, wo sie auftaucht, das Blitzlichtgewitter ist ihr sicher: Elizabeth Hurley (58). Doch bei der Remus Lifestyle Night auf Mallorca stahl ihr Sohn Damian (21) fast die Show. Das 21-jährige Model schritt in einem hellblauen Anzug über den roten Teppich. Auf ein Hemd verzichtete der Nachwuchs-Star und präsentierte dagegen seine blanke Brust. Auch seine Mutter setzte auf viel nackte Haut. Ihr rotes Traumkleid lenkte den Blick nicht nur auf ihr Dekolleté, ein hoher Beinschlitz sorgte zudem für einen Hingucker.

Wandert Liz Hurley nach Mallorca aus?

Das Mutter-Sohn-Gespann reist aktuell durch Europa und wohnt in Elton Johns (76) Anwesen in Frankreich. Für die Lifestyle Night machten sie jetzt einen Abstecher nach Mallorca. Elton John war es auch, der die britische Schauspielerin 2009 mit dem Promi-Makler Marcel Remus (36) bekannt machte. Vielleicht zieht es ja auch Hurley wie so viele andere Stars dauerhaft auf die Balearen-Insel. "Es ist traumhaft hier", schwärmt die 58-Jährige und hat bereits ganz konkrete Vorstellungen: "Mein Traumhaus wäre am Strand. Ich hätte einen großen Pool, viele tolle Pflanzen und eine gemütliche Hängematte. Und genug Platz für Hunde, meine Freunde und auch für meinen Sohn."

Sie liebe es, hierherzukommen. "Der Ozean ist fantastisch und das Licht und die Luft sind ganz besonders. Marcel, finde ein Haus für mich!", lacht die Schauspielerin. Remus gehört zu den bekanntesten Immobilienmaklern auf Mallorca. In seiner neuen Show "Der Mallorca Makler - Marcel Remus und sein Immobilienteam" (ab 15. August auf VOX und ab 8. August auf RTL+) will er bald auch US-amerikanische Kunden von den Immobilien überzeugen. "Es wird lustig, es wird sexy, es wird spektakulär und dramatisch. Da ist von allem etwas dabei", freut sich der 36-Jährige auf seine neue Herausforderung. Unterstützung bekommt er dabei von einem ganz besonderen Team, darunter als US-Stargast Davina Potratz (44), die in der Netflix-Reality-Serie "Selling Sunset" zu den beliebtesten Maklerinnen zählt und Ex-"Supertalent"-Juror Bruce Darnell (66).

Bruce Darnell zeigt in "Der Mallorca Makler" eine andere Seite

Was viele nicht wissen, der 66-Jährige führt eine eigene Einrichtungsfirma und ist in der VOX-Sendung als Interieur Designer zu sehen. "Ich habe über viele Jahrzehnte Inspirationen in mich aufgesogen, die ich jetzt rauslassen muss", so Darnell am Rande des Events. "Ich bin wahnsinnig glücklich, dass man diese andere Seite von mir sieht. Ich bin ein Entertainer und unterhalte die Leute gern, aber es steckt so viel mehr in mir."

Neben dem "Mallorca Makler"-Team kamen auch zahlreiche weitere Promis zur Lifestyle Night auf der Dachterrasse des luxuriösen Llaut Hotels an der Playa de Palma. Darunter Schauspielerin Monica Cruz (46), Model Franziska Knuppe (48) sowie Moderatorin Frauke Ludowig (59) mit Tochter Nele (20). Auch Collien Ulmen-Fernandes (41) tummelte sich unter den Gästen, sie ist mit ihrem Mann Christian Ulmen (47) und der gemeinsamen Tochter Anfang des Jahres auf die Insel ausgewandert.

Collien Ulmen-Fernandes sitzt immer noch auf gepackten Kisten

Noch wohnt die Familie jedoch in der City in Palma. "Die Bauarbeiten an unserem Haus verzögern sich durch die Hitze", erklärt die 41-Jährige. "Ich weiß nicht, ob wir es in diesem Jahr überhaupt noch schaffen, die Kisten in unserem Haus auszupacken." Nach Mallorca auszuwandern, davon träumen auch andere Stars. "Ich würde sofort auswandern - hätte ich nicht schon ein Schulkind, das ich dann mitten aus der Grundschule reißen würde", erklärt etwa Moderatorin Nina Moghaddam (42).

Evelyn Burdecki (34) hat es dagegen eine andere Baleareninsel angetan. "Ich wohne jetzt über die Sommersaison auf Ibiza. Mallorca wäre nicht so mein Ding. Ich finde es zu groß. Außerdem fühle ich mich auf Ibiza auch sicherer als Person der Öffentlichkeit. Wenn Du in Mallorca landest, geht es schon am Flughafen sofort los mit Fotos und Videos. Das ist auf Ibiza nicht so."

Natascha Ochsenknecht (58) hatte auf Mallorca "über elf Jahre eine Finca und war jedes Wochenende hier." Sie könne es sich "vielleicht irgendwann wieder vorstellen - aber eher mit 80. Gerade ist mein Gefühl da in der Schwebe." Sollte sie sich doch für ein Comeback auf der Insel entscheiden, hätte sie zumindest die Suche nach dem richtigen Makler schon abgehakt...