Der Sarg der Queen hat London verlassen und ist nun in Windsor angekommen, wo Elizabeth II. die letzte Ruhe neben ihrem Mann Prinz Philip finden soll. Er wurde dort im vergangenen Jahr beigesetzt.

Die königliche Familie war auch dort und hat an einer Zeremonie in der St. George's Chapel teilgenommen. Später wurden Krone, Zepter und Reichsapfel vom Sarg genommen und auf den Altar gelegt. Auch der leitende Beamte des britischen Hofes, Lord Chamberlain, hat seinen Amtsstab zerbrochen und auf den Sarg gelegt. Und schließlich wurde der Sarg in das königliche Gewölbe heruntergelassen.