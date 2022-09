Am Dienstag wirkte sie noch einigermaßen rüstig: Da empfing Queen Elizabeth II. auf ihrer Sommerresidenz Schloss Balmoral die neue britische Premierministerin Liz Truss. In ihrer mehr als 70-jährigen Regentschaft hatte die Queen 15 Regierungschefs ernannt. Bis zu diesem Tag hatte sie alle im Buckingham-Palast ernannt, ihrem offiziellen Amtssitz. Kurz zuvor war auch Truss' Vorgänger Boris Johnson von der Queen empfangen und formell aus dem Amt entlassen worden.

Zwei Tage später versetzt eine Meldung aus dem Buckingham Palast die Nation in Aufruhr: "Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt", sagte ein Palastsprecher am Mittag. Sämtliche Familienmitglieder sind auf dem Weg nach Schloss Balmoral. Am Abend dann die Todesnachricht: Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben.