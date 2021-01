Die Moderatorin Ellen DeGeneres hat sich nach ihrer Covid-19-Erkrankung zurück gemeldet. Am Mittwoch stand sie wieder vor der Kamera.

Die US-amerikanische Talkshow-Ikone Ellen DeGeneres (52) hat sich nach ihrer Covid-19-Erkrankung wieder im TV zurückgemeldet. Am Mittwoch gab sie in ihrer ersten Sendung nach der Genesung weitere Einblicke in den Verlauf ihrer Corona-Infektion. So habe sie im Dezember ausgerechnet im Backstage-Bereich ihrer "The Ellen DeGeneres Show" vom positiven Testergebnis erfahren.

Sie sei gerade in der Maske gesessen, als ihre Assistentin den Befund überbrachte: "Und dann rannten alle um mich herum weg. Es war lustig, die Leute haben wirklich Angst bekommen." Einige seien sogar seitdem noch nicht wieder zurückgekehrt, scherzte DeGeneres weiter. Sie selbst hätte anschließend ebenfalls umgehend das Studio verlassen. Sicherheitsmitarbeiter kontaktierten anschließend alle infrage kommenden Kontaktpersonen.

In ihrem Haus, das sie gemeinsam mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi (47) bewohnt, habe sie sich dann in Quarantäne begeben und ein separates Zimmer bezogen. In den ersten Tagen habe sie bis zu 16 Stunden geschlafen und später einen Medikamenten-Cocktail bestehend aus Schmerzmitteln, Muskelrelaxantien und Steroiden verabreicht bekommen, da sie starke Rückenschmerzen entwickelte. Dieses seltene Covid-19-Symptom sei ihr komplett unbekannt gewesen.

Ellen DeGeneres hat keine Ahnung, wo sie sich infiziert hat

"Es fühlte sich an, als hätte ich mir eine Rippe gebrochen", erzählt DeGeneres. Andere Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen und Geschmacksverlust hätte sie hingegen nicht entwickelt. Jetzt fühle sie sich aber wieder "völlig gesund und gut". Sie wisse bis heute nicht, wo sie sich angesteckt habe. Gewohnt ironisch erklärte sie: "Ich trage eine Maske, ich habe meine Hände gewaschen und nur drei oder vier Türgriffe abgeleckt. Es ist also ein Rätsel, wie mir das passieren konnte."

Doch wirklich lustig machen wolle sie sich über Covid-19 natürlich nicht: "Ich weiß, dass viele Menschen da draußen mit dieser Krankheit zu kämpfen haben. Mein Herz schlägt für sie alle." Sie hoffe, dass ihre Show ihnen etwas Freude bereiten und ihren Tag ein klein wenig erhellen könne.