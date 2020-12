Ellen DeGeneres hat ein Update zu ihrer Corona-Erkrankung gegeben. Sie litt unter einem Symptom, von dem sie zuvor noch nichts gewusst habe.

Ellen DeGeneres (62) hat sich auf Instagram an ihre Fans gewandt und ein Update zu ihrer Corona-Erkrankung gegeben, die sie vor wenigen Tagen bekanntgab. Sie fühle sich wieder sehr gut, erklärte die Talkmasterin in einem Video, in dem sie in ihren eigenen vier Wänden mit ihrem Hund zu sehen ist. Sie habe jedoch an einem Symptom gelitten, das ihr für eine Corona-Erkrankung eher untypisch schien.

"Was sie dir nicht sagen, ist dass du qualvolle Rückenschmerzen bekommst", erklärt die 62-Jährige. Sie habe dann mit anderen Menschen darüber gesprochen, die unter dem gleichen Symptom gelitten hatten. Am Donnerstag (10. Dezember) hatte Ellen DeGeneres ihre Follower in den sozialen Medien informiert: "Ich wurde positiv auf Covid-19 getestet." Momentan gehe es ihr - "glücklicherweise" - gut.