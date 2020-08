Ellen DeGeneres versucht, ihre Talkshow zu retten. Nach Berichten über toxisches Arbeitsklima, hat die Moderatorin nun drei ihrer Produzenten gefeuert.

Ellen DeGeneres steht vor einem Problem: Seit Monaten schon häufen sich die Berichte um ihre Talkshow "The Ellen Show". Von einem toxischen Arbeitsumfeld ist die Rede. Ehemalige Mitarbeiter beschweren sich nicht nur über Rassismus und Mobbing, sondern auch über das Verhalten der Moderatorin selbst.

Ellen DeGeneres: Drei Produzenten wurden gefeuert

Mittlerweile hat sich DeGeneres schon bei ihren Mitarbeitern entschuldigt, jetzt reagiert sie. Wie das US-Magazin "People" berichtet, wurden drei Produzenten ihrer Show gefeuert. Ed Glavin, Kevin Leman und Jonathan Norman mussten ihre Plätze räumen, nachdem die Produktionsfirma WarnerMedia die Umstände am Set untersucht hatte.

Und auch DeGeneres selbst nutzte eine Videokonferenz am Montag, um erneut um Vergebung zu bitten, berichtet "People". Sie sagte ihren Mitarbeitern darin, sie sei "nicht perfekt". "Ich bin eine Person mit vielen Facetten und ich versuche, die beste Person zu sein, die ich sein kann und ich versuche, aus meinen Fehlern zu lernen", soll DeGeneres gesagt haben.

Ellen entschuldigt sich erneut

"Ich höre, dass einige Leute das Gefühl hatten, dass ich nicht nett oder zu kurz angebunden oder zu ungeduldig mit ihnen war. Ich entschuldige mich bei jedem, wenn ich Ihre Gefühle in irgendeiner Weise verletzt habe", so die Moderatorin laut einem Mitarbeiter, der Teil des Calls war.

Die 62-Jährige soll emotional und empathisch gewesen sein, verrät eine andere Quelle "People". In Zukunft sollen eigens geschaffene Ressourcen genutzt werden, damit Mobbing verhindert werden kann.

Gerade erst hatte eine Zuschauerin der britischen Zeitung "The Sun" erzählt, wie sie DeGeneres 2018 am Set erlebt habe. Dana Dimatteo wurde auf die Bühne geholt, um bei dem Spiel "Make It Rain" mitzuspielen. "Während der Werbepausen brach Ellen aus ihrem 'netten' Charakter aus und saß launisch und schweigend auf ihrer Couch, ohne jemanden anzusehen", verriet die 29-Jährige der "Sun". "Sie sagte kein Wort zu den Zuschauern, es sei denn, die Kameras waren eingeschaltet. In der Sekunde, in der die Kameras nicht mehr liefen, brach sie aus ihrer Rolle aus", sagte sie. Ellens lustige Bühnenperformance sei "nur Show".

Quellen: "People" / "The Sun"