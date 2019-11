Die Filmografie von Schauspielerin Ellen Pompeo (50) ist durchaus überschaubar. Nicht einmal eine Hand voll Kurzfilme sowie weniger als 15 Spielfilmauftritte gehen auf ihr Konto. Dennoch ist die gebürtige US-Amerikanerin, die am 10. November 50 Jahre alt wird, dick im Geschäft. Sie ist die bestbezahlte Schauspielerin in einem Primetime-Drama. Eine TV-Rolle hat ihr Leben verändert.

Als Dr. Meredith Grey schreibt sie TV-Geschichte

Nach einzelnen Episoden-Engagements in Serien wie "Law & Order", "Strong Medicine: Zwei Ärztinnen wie Feuer und Eis" oder "Friends" ergattert Ellen Pompeo die Hauptrolle in der Ärzteserie "Grey's Anatomy". Seit der ersten Folge im Jahr 2005 steht sie als Dr. Meredith Grey vor der Kamera. Ein echter Glücksgriff für die Schauspielerin. Ihre Figur steigt im Zuge der bis dato 16 Staffeln der Ärzteserie die Karriereleiter hinauf und Pompeo schreibt TV-Geschichte.

Dr. Meredith Grey beginnt in der Serie als Assistenzärztin, wird dann Oberärztin der Allgemeinchirurgie, Vorstandsmitglied des Grey Sloan Memorial Hospital sowie Leiterin der Allgemeinchirurgie. Privat erlebt Meredith Grey durch ihre Beziehung zu Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey) die Höhen und Tiefen der Liebe. Das Serien-Paar adoptiert eine Tochter, zwei leibliche Kinder folgen. Schließlich stirbt McDreamy, so der bekannte Fan-Name von Dr. Derek Shepherd, den Serientod. Meredith Grey ist fortan Witwe und alleinerziehende Mutter. In Dr. Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) findet sie schließlich einen neuen Partner.

Ellen Pompeo beginnt als Hauptdarstellerin bei "Grey's Anatomy" und wird zum Aushängeschild der Ärzteserie. 2007 wird sie für ihre Rolle in der Kategorie "Beste Serien-Hauptdarstellerin - Drama" für den Golden Globe nominiert. Sie gehört zu einem illustren Kreis: Gemeinsam mit Justin Chambers alias Dr. Alex Karev, Chandra Wilson alias Dr. Miranda Bailey und James Pickens Jr. alias Dr. Richard Webber ist sie seit Staffel eins dabei. Seit 2017 mischt sie auch hinter der Kamera mit. Das hat sie einem neuen Mega-Deal zu verdanken.

Ein Vertrag der Extraklasse

Anfang 2018 wird bekannt, dass Pompeo einen gigantischen Vertrag abgestaubt hat. Dieser umfasst unter anderem eine 15. und 16. Staffel "Grey's Anatomy", obwohl diese damals noch nicht offiziell bestätigt sind. Pompeo erhält pro Folge 575.000 Dollar (umgerechnet rund 470.000 Euro), wie "The Hollywood Reporter" berichtete. Das macht bei üblicherweise 24 Folgen pro Staffel bereits 13,8 Millionen Dollar (rund 11,2 Millionen Euro). Doch damit nicht genug. Sie wird pro Jahr mehr als 20 Millionen Dollar (rund 16 Millionen Euro) verdienen. Hinzukommt ein Bonus im siebenstelligen Bereich, den sie allein für die Unterzeichnung des Vertrages einstreicht.

Zudem beinhaltet der Deal zwei weitere Gehaltspunkte: Pompeo produziert die TV-Show nun mit und fungiert auch als Produzentin des Spin-offs "Seattle Firefighters - Die jungen Helden", das es seit 2018 gibt. Die Schauspielerin kann sich zudem über Büros für ihre Produktionsfirma auf dem Disney-Gelände in Burbank, Kalifornien, und Zusagen für Pilotfolgen freuen. Pompeo verdient durch diesen Deal mehr als alle ihre Kolleginnen in einer Primetime-Dramaserie.

In der Branche werde sie nicht als erfolgreich angesehen, da sie seit 14 Jahren die gleiche Figur spiele, sagte Pompeo damals "The Hollywood Reporter". Doch genau darin liege ihre Stärke. "Die Wahrheit ist, jeder kann in der ersten und zweiten Staffel einer Show gut sein. Aber kannst du 14 Jahre später auch noch gut sein? Nun, dass ist eine verdammte Kunst", so die Schauspielerin. Sie habe schlichtweg das verlangt, was ihr zustehe und ihre Kreativität lebe sie durch ihre Produktionsfirma aus.

Privat mitten im Musikbusiness

Nicht nur beruflich läuft es rund für Ellen Pompeo. Seit 2007 ist sie mit Musikproduzent Chris Ivery (52) verheiratet. Die beiden sollen sich US-Medienberichten zufolge 2003 in einem Supermarkt das erste Mal begegnet sein. Sie waren zunächst befreundet, wie Ivery einmal dem "People"-Magazin erzählte, und erst nach sechs Monaten sprang der Funke über. Das Paar hat drei Kinder, die Töchter Stella (geb. 2010) und Sienna (geb. 2014) sowie Sohn Eli (geb. 2016).

Fans von "Grey's Anatomy" können übrigens aufatmen. Eine 17. Staffel ist bereits fix. Und das Ende scheint noch nicht in Sicht zu sein.