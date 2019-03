"Vor 15 Jahren haben wir unsere Reise gestartet und in dieser Woche hat unsere aktuelle Episode Geschichte geschrieben. Wir wissen wirklich zu schätzen, wie unglaublich das ist. Wir feiern die komplette Reise. Die Hochs und Tiefs... die Lebensweisheiten, die Tanzpartys und die viele harte Arbeit."

Schauspielerin Ellen Pompeo (49) feiert einen ganz besonderen Meilenstein. Seit dieser Woche ist ihre Erfolgsserie "Grey's Anatomy" offiziell die am längsten laufende Krankenhausserie aller Zeiten. Sie stellte mit der aktuellen Folge "We Didn't Start the Fire", die am Donnerstag in den USA ausgestrahlt wurde, den Rekord von "Emergency Room" mit 332 Episoden ein. Zur Feier des Tages postete Pompeo einen Schnappschuss mit Serienschöpferin Shonda Rhimes (49) auf Instagram und bedankte sich unter anderem bei den Fans. Pompeo spielt seit der ersten Folge die titelgebende Hauptfigur Meredith Grey. Rhimes selbst postete eine Reihe von Bildern sowie einen Trailer zur Rekordepisode.