Fernsehen ohne "Grey's Anatomy" (seit 2005) ist für viele Menschen undenkbar. Seit mittlerweile 15 Staffeln begeistert das Ärzte-Drama rund um die namensgebende Meredith Grey. Vier Emmys und zwei Golden Globes hat die Serie gewonnen, Dutzende weitere Male war sie zudem für die prestigeträchtigen Auszeichnungen nominiert. Doch während die Show Jahr für Jahr beliebter wurde, herrschte hinter den Kulissen von "Grey's" offenbar ein richtig mieses Arbeitsklima - so mies, dass Grey-Darstellerin Ellen Pompeo (49) mehr als einmal daran dachte, ihren Job hinzuschmeißen.

Das verriet die 49-Jährige jetzt in einem Gespräch mit "Empire"-Star Taraji P. Henson (48) für das Magazin "Variety". Henson fragte die Schauspielerin, ob sie jemals daran gedacht habe, bei "Grey's" abzuspringen. Pompeo antwortete: "Da gab es viele Momente." In den ersten zehn Jahren gab es offenbar am Set viele Schwierigkeiten. "Wir hatten echte Probleme mit unseren Umgangsformen, sehr schlechtes Verhalten, ein richtig vergiftetes Arbeitsklima." Welche Probleme sie damit genau meinte und wen, sagte Pompeo nicht.

Die Wende

Dass sie dennoch bei "Grey's" blieb, liegt an einer Veränderung in ihrem Privatleben: "Als ich Kinder bekam, ging es nicht mehr länger nur um mich. Ich musste für meine Familie sorgen." Die Schauspielerin hat drei Kinder mit Musikproduzent Chris Ivery (52).

Erst nach der zehnten Staffel habe ein Kulturwandel hinter den Kulissen der Show stattgefunden, wie sie weiter erzählte. "Es wurde mein Ziel, am Set Erfahrungen zu machen, über die ich froh und stolz sein konnte", sagte Pompeo. Sie wollte nicht mehr länger dulden, dass die Show so beliebt bei den Fans war und gleichzeitig "so ein Desaster hinter den Kulissen".

Eine weitere Herausforderung für die dreifache Mutter war zudem der Weggang von Serienstar Patrick Dempsey (53), der bis zu seinem Serientod Greys Liebespartner Derek Shepherd gespielt hatte. Die Serienmacher hätten nicht daran geglaubt, dass die Sendung nur mit einer weiblichen Hauptrolle noch funktionieren würde, sagte Pompeo. "Also wurde es meine Mission, das Gegenteil zu beweisen."