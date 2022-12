Hauptdarstellerin Ellen Pompeo hat Drew Barrymore verraten, warum sie bei "Grey's Anatomy" aussteigt und was nun vor ihr liegt.

Ellen Pompeo (53) ist über ihr Ende bei "Grey's Anatomy" hoch erfreut. In der YouTube-Show von Drew Barrymore (47) sprach sie am Dienstag über ihre Gefühle, die Show nach 19 Staffeln zu verlassen.

"Ich bin super glücklich, aber die Show war für mich unglaublich und ich liebte viel an dieser Erfahrung", erklärte Pompeo. "Es ist einfach, dass ich es ein bisschen aufmischen muss. Ich bin etwa 53, mein Gehirn ist wie Rührei... Ich muss etwas Neues tun oder ich werde buchstäblich zu jemandem, der nicht mehr täglich das Kreuzworträtsel der 'New York Times' lösen kann." Ihre neuen Abenteuer vergleicht die Schauspielerin damit, bei den Eltern auszuziehen und zum College zu gehen.

Neue Mini-Serie "Orphan"

Sie freue sich darauf, ihre neue Hulu-Serie "Orphan" zu drehen und Zeit mit ihren Kindern Eli Christopher (5) und ihren Töchtern Sienna May (8) und Stella Luna (13) zu verbringen. "Ich habe drei Kinder um die ich mich kümmere und es ist mir sehr wichtig bei ihnen zu sein und präsenter zu sein für sie", so die Schauspielerin. Über ihr neues Projekt verrät sie: "Ich werde eine Miniserie für Hulu im Frühling machen, die auf sehr coole Art eine verrückte, wahre Geschichte erzählt." Laut "People" geht es darin um ein Paar, das ein Mädchen adoptiert, bei dem es sich in Wirklichkeit um eine erwachsene Frau handelt, die sich verkleidet.

Nur noch zwei Folgen mit Meredith

Pompeo, die bei "Grey's Anatomy" seit Episode eins Meredith Grey verkörpert, wird nur noch in zwei kommenden Folgen aus Staffel 19 zu sehen sein: In der Folge "I'll Follow the Sun", die in den USA am 23. Februar 2023 auf ABC ausgestrahlt wird, sowie im Finale von Staffel 19. Auf dem roten Teppich der People's Choice Awards verriet "Grey's Anatomy"-Urgestein Chandra Wilson (spielt Dr. Miranda Bailey, 53) jedoch, dass Pompeo jede Episode weiterhin als Erzählerin aus dem Off begleitet.