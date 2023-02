von Leonie Zimmermann US-Schauspielerin Ellen Pompeo verabschiedet sich nach 19 Staffeln von ihrer Hauptrolle als Meredith Grey in "Grey's Anatomy". Sie findet rührende Worte auf Instagram.

Als Meredith Grey hat sie etliche Leben gerettet, Freunde gewonnen und verloren und persönliche wie berufliche Krisen überstanden. Nach 19 Staffeln beendet US-Schauspielerin Ellen Pompeo nun ihre Rolle in der beliebten Serie "Grey's Anatomy". Auf Instagram verabschiedet sie sich mit rührenden Worten von ihren Fans.

Ellen Pompeo verabschiedet sich auf Instagram

Sie schreibt: "Ich bin unendlich dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie entgegengebracht habt. Nichts davon wäre ohne die besten Fans der Welt möglich gewesen. (...) Ich liebe euch wahnsinnig und schätze euch sehr. (...) Ihr wisst, dass die Show weitergehen muss – und ich werde auf jeden Fall wiederkommen und euch besuchen."

Schon länger war bekannt, dass Pompeo die Kultserie in der 19. Staffel verlassen wird. In der siebten Folge der Staffel hat sie als Meredith Grey nun das Grey Sloan Memorial Hospital verlassen, um mit ihren Kindern in Boston ein neues Leben zu beginnen. Die Abschiedsfeier für Meredith ist auch gleichzeitig das Ende von Ellen Pompeo als Hauptfigur der Serie.

Meredith Grey zu Gast im Grey Sloan Memorial Hospital

Ganz verzichten müssen ihre Fans aber trotzdem nicht auf die Schauspielerin. Wie sie selbst auf Instagram ankündigte, wird es ab und zu ein Wiedersehen geben. So, wie es auch mit anderen Darstellern der Serie bereits der Fall war. Jesse Williams, der in der Serie Dr. Jackson Avery spielt und Sarah Drew, die Dr. April Kepner spielt, kehrten bereits für Gastauftritte zurück. Genauso wie Patrick Dempsey alias Mc. Dreamy.

Auch, wenn der Abschied vielen Fans nicht leicht fallen wird, verschwindet Pompeo also nicht komplett von der Bildfläche der Serie. Ob es eine weitere Staffel Grey's Anatomy geben wird, steht allerdings noch nicht fest – ABC hat die entsprechenden Verträge noch nicht verlängert. Aber es gibt noch viel zu erzählen aus dem Grey Sloan Memorial Hospital.

Quellen: Instagram, ABC