Ellie Goulding (32, "Love Me Like You Do") und Caspar Jopling (27) haben sich am Wochenende in York Minster das Jawort gegeben. Die Feier sorgte mit zahlreichen Star-Gästen, darunter Katy Perry (34), Orlando Bloom (42), James Blunt (45), Sienna Miller (37) sowie die Prinzessinnen Eugenie (29) und Beatrice (31), einem blauen VW-Bus und einem aufwendig designten Hochzeitskleid für viel Aufsehen. Nun hat sich die Popsängerin selbst in einem emotionalen Post zu Wort gemeldet.

Caspar Jopling mit liebevoller Botschaft

"Dieses Wochenende habe ich die große Liebe meines Lebens geheiratet, [...] umgeben von allen Menschen, die mir viel bedeuten", lauten ihre ersten Worte zu einer Fotoreihe. "Ich bin von Dankbarkeit überwältigt. Mein ewiger Dank gilt allen, die an dieser besonderen Zeit beteiligt waren, jeder einzelnen Person, die von weither angereist ist, um mit uns in York Minster zu feiern - ein Ort, der meinem Mann und seiner Familie sehr am Herzen liegt", schreibt sie weiter. Darüber hinaus sei sie für die Unterstützung und Großzügigkeit ihrer Fans dankbar und sendet allen "ganz viel Liebe und eine riesige Umarmung".

Auch Jopling hat sich inzwischen auf Social Media zu den Feierlichkeiten geäußert und widmet dabei seiner Liebsten noch einmal eine ganz rührende Botschaft. "Ich bin für jeden und alles dankbar, ganz besonders für dich", schreibt er in seinem Beitrag.

Im August 2018, nach rund eineinhalb Jahren Beziehung, gab das Paar die Verlobung über eine Zeitungsannonce bekannt.