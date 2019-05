"Meine beste Freundin hat einen Junggesellinnenabschied geplant. [...] Ich hoffe auf einen Stripper, warum auch nicht? Weiblich oder männlich, ist mir egal. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, ich hoffe nur, dass wir nicht Aktzeichnen."

Sängerin Ellie Goulding (32, "Love Me Like You Do") hat in der aktuellen Folge der "Jonathan Ross Show" aus dem Nahkästchen geplaudert, wie die britische "Daily Mail" berichtet. Dabei äußerte sie nicht nur den Wunsch, beim Junggesellinnenabschied mit einer Strip-Einlage überrascht zu werden, sondern sprach auch über den Heiratsantrag von ihrem Freund, Kunsthändler Caspar Jopling. Der fand recht unverhofft statt - beim gemeinsamen Puzzeln. Anscheinend sei ihm dabei langweilig geworden und er habe den Antrag kurzerhand vorgezogen, erzählte Goulding. Die Hochzeit wird noch 2019 stattfinden.