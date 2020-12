© COURTESY OF NETFLIX/NETFLIX (c) 2020

Elliot Page als Vanya Hargreeves in "The Umbrella Academy".

Aus Ellen Page wird Elliot Page: Netflix hat den neuen Namen bereits in den Credits aufgenommen.

Der als Ellen Page durch Filme wie "Juno" und "Hard Candy" bekanntgewordene Elliot Page (33) hat in den sozialen Medien bekanntgegeben, transgender zu sein. Netflix hat bereits die Metadaten von Filmen und Serien, in denen Page bei dem Streamingdienst zu sehen ist, abgeändert. Besucht man etwa die Übersichtsseiten der hauseigenen Serie "The Umbrella Academy" und des Kulthits "Juno", wird der Schauspieler dort bereits als Elliot Page aufgeführt.

Page soll weiter bei "The Umbrella Academy" mitspielen

Auf die Rolle des kanadischen Schauspielers in "The Umbrella Academy", einer der beliebtesten Netflix-Serien, soll sich die Bekanntgabe offenbar nicht auswirken. Page soll weiterhin die Vanya Hargreeves spielen. Dies hätten Insider dem US-Branchenmagazin "Variety" verraten. Es gebe demnach keine Pläne, das Geschlecht des Charakters zu ändern. Im November hatte der Streamingriese bestätigt, dass eine dritte Staffel der Serie in der Mache sei.

"Hi Freunde, ich möchte euch mitteilen, dass ich transgender bin, meine Pronomen sind he/they und mein Name lautet Elliot. Ich fühle mich glücklich, dies schreiben und hier sein zu können und an diesen Ort in meinem Leben angekommen zu sein", hatte Page zuvor unter anderem bei Instagram erklärt.

Zahlreiche Stars zeigten kurz nach der Veröffentlichung des Beitrages bereits ihre Unterstützung für Page. In den Instagram-Kommentaren meldeten sich etwa seine Schauspielkolleginnen Anna Paquin (38, "True Blood"), Taissa Farmiga (26, "The Nun") und Pop-Superstar Miley Cyrus (28).