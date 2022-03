"Es gibt Zeiten, in denen ich mich einsam fühle", erklärt Elon Musk in einem neuen Interview.

Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Dass Geld alleine nicht glücklich macht, zeigt sich in einem neuen Interview des 50-Jährigen.

Elon Musk (50) ist ein regelrechter Star-Unternehmer. Der Mann hinter Firmen wie Tesla und SpaceX ist der reichste Mensch der Welt. Seine Beziehung zur Musikerin Grimes (34) ist jedoch verzwickt. Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" gesteht er jetzt, nicht vollkommen glücklich zu sein.

Die On-Off-Beziehung der Musikerin und des Unternehmers ist undurchsichtig. Zwar waren die beiden erst kürzlich wieder Eltern geworden, die 34-Jährige erklärte jedoch auf Twitter, dass sie sich erneut getrennt hätten. Musk und Grimes haben zwei gemeinsame Kinder: den im Mai 2020 geboren Sohn X Æ A-12 Musk (alias "X") und die im Dezember 2021 per Leihmutter zur Welt gekommene Tochter Exa Dark Sideræl. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus sagte sie "Vanity Fair", dass es kein richtiges Wort dafür gebe.

"Verschiedene Grade der Liebe"

"Ich glaube, es gibt verschiedene Grade der Liebe. Aber um wirklich glücklich zu sein, muss man meiner Meinung nach sowohl bei der Arbeit als auch in der Liebe glücklich sein", erzählt Musk im Gespräch mit der "Welt am Sonntag". "Ich schätze, ich bin also mittelglücklich", gibt er zu. Und er erklärt: "Es gibt Zeiten, in denen ich mich einsam fühle, ja." Er glaube, dass die meisten Menschen nicht glücklich seien, "wenn sie allein sind".

Weiter führt Musk aus: "Ich bin mir sicher, jeder kennt Zeiten, in denen er einsam ist." Wenn er beispielsweise an seiner Rakete arbeite, "alleine in meinem kleinen Hause wohne, vor allem dann, wenn mein Hund nicht dabei ist, dann fühle ich mich ziemlich einsam, weil ich allein in einem kleinen Haus bin, ohne Hund".

Elon Musk kann nicht einfach einen Kaffee kaufen

Auch seine Popularität bringt Schwierigkeiten mit sich. Im "Billionaires Index" von Bloomberg wird Musk derzeit auf Rang eins der reichsten Menschen geführt - mit einem geschätzten Vermögen von aktuell mehr als umgerechnet 233 Milliarden Euro. Auf Twitter besitzt der 50-Jährige fast 80 Millionen Follower.

Diese Popularität mache "es schwierig an einer Ecke einen Kaffee zu kaufen", erläutert Musk. "Es ist schwierig, Orte aufzusuchen oder zumindest in einen Laden zu gehen oder die Straße entlangzulaufen." In Restaurants versuche er "einen Ecktisch zu finden, der schwach beleuchtet ist oder so, wo ich unauffällig bleibe".