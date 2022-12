Elon Musk musste seinen Spitzenplatz abgeben. Er war der reichste Mensch der Welt. Doch nach Schätzung von "Bloomberg" ist Musks Privatvermögen seit Januar um mehr als 100 Milliarden US-Dollar auf 163,6 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 153,9 Milliarden Euro, gesunken. Das ist immer noch eine Menge Geld und macht Musk hinter Spitzenreiter Bernard Arnault, dem Mehrheitseigner und Leiter des weltweit größten Luxusgüter-Konzerns LVMH, zum zweitreichsten Menschen des Planeten.

2021 wurde Musk vom "Time"-Magazin zur Person des Jahres gekürt. Der Self-Made-Milliardär hat zahlreiche Unternehmen gegründet oder übernommen, was ihn schrittweise zum ruhmreichen Erfolg brachte. Tesla ist unter seiner Führung vom Start-up zum mit weitem Abstand wertvollsten Autobauer der Welt geworden, SpaceX absolviert Raumfahrten. Und Ende Oktober hat er auch noch das soziale Netzwerk Twitter gekauft.

Elon Musk ist Vater von sieben Kindern

Elon Musk kommt 1971 in Pretoria zur Welt. Bereits im Alter von zehn Jahren bringt er sich das Programmieren selbst bei. Mit 17 geht er nach Kanada und bald darauf in die USA, wo seine sagenhafte Karriere ihren Lauf nimmt. Bewegt ist nicht nur Musks berufliches Leben, auch privat stehen immer wieder Veränderungen an. Von 2000 bis 2008 ist er mit der kanadischen Schriftstellerin Justin Musk, geborene Wilson, verheiratet. Zwillinge und Drillinge gehen aus der Ehe hervor.

2010 heiratet Musk die britische Schauspielerin Talulah Riley – und das nicht nur einmal. Nachdem sich das Paar hat scheiden lassen, heiratet es noch einmal, 2016 folgt dann die zweite Scheidung. Inzwischen auch getrennt, allerdings nach eigenen Aussagen weiterhin sehr eng verbunden, ist Musk mit der kanadischen Sängerin Grimes. Die beiden waren von 2018 an ein Paar und trennten sich im vergangenen Jahr. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die durch eine Leihmutter zur Welt kam. Musk ist damit Vater von sieben Kindern.

Tesla, Raumfahrt: Die großen Projekte des 51-Jährigen

Den meisten dürfte er durch Tesla bekannt sein. Doch der 51-Jährige hat mit dem Unternehmen nicht nur die Elektromobilität maßgeblich vorangetrieben, sondern er hat diverse Unternehmen gegründet und führt heute mehrere Firmen. Seine Aktivitäten haben ihn zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht. Es beginnt mit der Gründung des Start-ups Zip2 im Jahr 1995, welche ihn wenige Jahre später zum Multimillionär macht. Mit seinem Gewinn gründet er einen Online-Bezahldienst, aus dem wenig später Paypal hervorgeht: Musk verdient einen dreistelligen Millionenbetrag – Geld genug, um die Raumfahrtfirma SpaceX im Jahr 2002 zu gründen.

Ein Jahr später gründet eine Gruppe von Ingenieuren Tesla als Start-up. Absicht ist es nach Unternehmensangaben, zu beweisen, "dass Elektrofahrzeuge keinen Kompromiss bedeuten, sondern mehr Leistung, Beschleunigung und Fahrspaß als Benziner bieten können". 2004 steigt Musk mit einer Millioneninvestition ein, 2008 wird er zum Firmenchef. Im Folgejahr präsentiert Tesla mit dem Roadster sein erstes Serienfahrzeug. Es folgen das Model S, das Model X und im Jahr 2016 das Model 3. 2019 stellt der US-Autobauer das Model Y vor. Außerdem gehören Dachziegel mit integrierter Solaranlage und Stromspeicher für private Haushalte sowie für gewerbliche Zwecke zur Produktpalette.

Mitte 2014 beginnt Tesla mit dem Bau seiner ersten Gigafactory in Nevada, USA. Am 22. März eröffnet das US-Unternehmen seine Gigafactory in Grünheide in Brandenburg, Teslas erste Fabrik in Europa. Damit hat der Autobauer heute Produktionsstandorte in den USA, in China und ebenso in Deutschland. Seit der Eröffnung der Gigafactory wird das Model Y auch in deutscher Produktion gebaut. Musks Konzern ist an der Börse der mit weitem Abstand wertvollster Autobauer der Welt. Drei eigens erarbeitete "geheime Masterpläne" sollen Tesla zum Erfolg führen. Den ersten veröffentlicht Musk im Jahr 2006, der zweite folgt zehn Jahre später, am dritten arbeitet er noch, wie er Mitte März auf Twitter mitteilt.

Und auch mit SpaceX geht es weiter. Die Raumfahrtfirma kooperiert viel mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa; es sind weitere bemannte und unbemannte Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) geplant. Derzeit bemüht sich das Unternehmen zudem um eine Ausschreibung, ein erstes kommerzielles Mondlandegerät anzubieten. Ferneres Ziel von SpaceX ist es, Menschen auf dem Mars anzusiedeln. Außerdem stellt der Satelliten-Internetdienst Starlink von SpaceX den ukrainischen Truppen im Krieg gegen Russland Internet zur Verfügung. Und mit der Boring Company will Musk Verkehrschaos in Städten durch innovative Tunnel beseitigen.

In der weiten Welt von Twitter siedelt sich der Tech-Milliardär ebenfalls an. Der Verwaltungsrat der Plattform stimmt Ende April 2022 einem entsprechenden Deal zu. Es folgt ein monatelanges Hin und Her, bis Musk Twitter Ende Oktober 2022 für 44 Milliarden US-Dollar kauft – wenn auch unter der Beteiligung internationaler Investoren.

Quellen: stern.de (I), stern.de (II), stern.de (III), stern.de (IV), Handelsblatt, SZ, t-online, Forbes (I), Tesla, BusinessInsider, Statista, Paypal, Forbes (II), Handelsblatt, Spiegel, Finanzen, mit Material der dpa