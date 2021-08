Elon Musk verweilt derzeit in Berlin. Gemeinsam mit seiner Freundin Grimes und seinen sechs Kindern stieg er dort in einem Luxushotel ab.

Der Tesla-Boss Elon Musk (50) verweilt derzeit in der Hauptstadt Berlin. Eigentlich in den letzten Monaten nichts komplett Ungewöhnliches, da derzeit seine Tesla Gigafactory Deutschland vor den Toren der Metropole entsteht. Wäre da nicht seine komplette Familie im Schlepptau: Wie Fotos beweisen, die unter anderem die "B.Z." veröffentlichte, residiert Musk derzeit mit Anhang in der Luxus-Bleibe "Hotel de Rome" gemeinsam mit seiner Freundin, die kanadische Musikerin Grimes (33), und seinen insgesamt sechs Kindern.

Heute steht Treffen mit Armin Laschet auf dem Programm

Sowohl der einjährige Sohn von Grimes und Musk, X Æ A-Xii, als auch seine fünf Kinder aus der 2008 geschiedenen Ehe mit der kanadischen Schriftstellerin Justine Musk (48) sind auf der Reise des Milliardärs mit dabei. Am Donnerstag stand ein Besuch der Fabrik-Baustelle in Grünheide auf dem Programm. Am Freitagvormittag soll ein Treffen mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (60) folgen. Bereits am Mittwochabend traf sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (59, SPD) mit Musk nach dessen Landung am Berliner Flughafen.