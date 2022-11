Die Wahl des Ziegenkörpers für Elon Musk bezieht sich auf die Bedeutung des Wortes "Goat", dass im Englischen sowohl für Ziege steht, als auch ein Akronym von " G reatest O f A ll T ime", also "Größter" bzw. "Bester aller Zeiten" ist.

Zu Tesla-Chef und neuerdings auch Twitter-Eigner Elon Musk haben etliche eine eher ambivalente Meinung. Nicht so seine Fans. Die haben sich ihm zu Ehren nun etwas ganz Spezielles ausgedacht.

Denkmäler bekommen eigentlich Persönlichkeiten, deren Wirken für viele Menschen etwas besonders Wertvolles oder Hilfreiches darstellte. In den allermeisten Fällen geschieht dies auch erst nach dem Tod der entsprechenden Person.

Im US-amerikanischen Austin soll nun jedoch zu Ende dieses Jahres tatsächlich dem Milliardär Elon Musk, derzeit bekannt für seinen Zickzack-Kurs bei Twitter, der sich mit seinen 51 Lebensjahren bester Gesundheit erfreut, die Ehre eines Denkmals zuteil werden.

Elon Musk mit riesengroßem Ziegenkörper

Die kanadischen Metallbildhauer Kevin und Michelle Stone errichteten im Auftrag des auf Cryptowährung spezialisierten Unternehmens "Elon GOAT Token" eine knapp zehn Meter lange Ziegenkörper-Statue, gekrönt mit dem nachgebildeten Kopf von Musk. In circa 700 Arbeitsstunden und zu einem Preis von knapp 600.000 Euro entstand die Statue komplett aus Aluminium.

Die Wahl des Ziegenkörpers bezieht sich auf die Bedeutung des Wortes "Goat", dass im Englischen sowohl für Ziege steht, als auch ein Akronym von "Greatest Of All Time", also "Größter" bzw. "Bester aller Zeiten" ist.

"Innovativster lebender Mensch"

Ein Sprecher von "Elon GOAT Token" betont via "Daily Mail", dass "die meisten Leute dachten, wir würden es nie schaffen, aber nach einem Jahr Bauzeit ist es bald soweit, es Elon nach Hause zu bringen. [...] Eigentlich wollen wir den Kerl nur persönlich treffen und ihm das geben. Schließlich ist er der innovativste lebende Mensch, daher der GOAT – Greatest Of All Time."

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf die Aktion fallen gespalten aus. Neben einiger Zustimmung finden sich aus Einschätzungen wie "armselig" oder schlicht ungläubiges Staunen.

Quellen: "Daily Mail", Twitter