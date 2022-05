Im Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard war er immer wieder Thema, egal ob es um Spenden oder Affären ging. Nun äußert sich Elon Musk bei Twitter selbst zu dem Konflikt des einstigen Paares.

Bisher hielt Elon Musk sich eher bedeckt, wenn es um den weltbekannten Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard ging. Denn er wurde von Johnny Depp bezichtigt, mit Heard einst eine Affäre gehabt zu haben und für die Schauspielerin Spenden getätigt zu haben. Nun äußert er sich bei Twitter über das ehemalige Promi-Ehepaar.

Der Podcaster Lex Fridman postete auf Twitter seine Eindrücke zum Prozess:

"Meine Erkenntnisse aus dem Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard:

Ruhm ist eine höllische Droge (für manche). Psychiater und Anwälte haben sehr unterschiedliche Qualifikationsniveaus. Millionen von Menschen anzulügen ist etwas, wozu Menschen fähig sind. Liebe kann chaotisch sein. Mega Pint Wein."

Elon Musk bricht sein Schweigen zum Prozess Depp gegen Heard

Überraschenderweise kommentierte dieses Statement, was in Punkt drei wohl eher gegen Amber Heard schießt, kein Geringerer als Elon Musk mit den Worten: "Ich hoffe, die beiden kommen weiter. In ihrer besten Form sind sie beide unglaublich." Twitter reagierte natürlich sofort und viele andere User markierten Musk, um zu fragen, ob er für Johnny Depp wäre. Doch das ließ der Unternehmer unbeantwortet – wie auch die Frage, ob der das Wort "unglaublich" positiv oder negativ gemeint haben könnte. Schließlich wäre es möglich, diese Aussage in beide Richtungen zu interpretieren.

Was jedoch eindeutig aus Elon Musks Twitter-Aussage zu lesen ist, er wünscht dem ehemaligen Paar Frieden. Er möchte, dass sie weitermachen und die Vergangenheit, die sie gerade medienwirksam vor Gericht aufrollen, endlich hinter sich lassen. Elon Musk soll Amber Heard in der Trennungszeit von Johnny Depp 2016 gedatet haben, was wohl nur von Mai bis August angehalten haben soll und ein zweites Mal einige Zeit später. Doch auch dieser Versuch sich längerfristig näher zukommen, scheiterte.

Die Entscheidung in dem Verleumdungsprozess Depp gegen Heard, bei dem er 50 Millionen Dollar Schmerzensgeld von ihr erhalten möchte und sie im Gegenzug 100 Millionen Dollar von ihm, wird in der nächsten Woche erwartet.

Quelle: Twitter