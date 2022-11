von Eugen Epp Alexandria Ocasio-Cortez und Elon Musk ziehen auf Twitter übereinander her: Ausgangspunkt war mal wieder die Diskussion über den blauen Haken und mögliche Kosten für diesen.

Alexandria Ocasio-Cortez, von den meisten nur AOC genannt, und Elon Musk trennen politisch Welten – hier die linke Demokraten-Abgeordnete im Repräsentantenhaus, dort der reichste Mann der Welt, der mitunter mit Donald Trump kokettiert. Auf Twitter sind der neue Besitzer der Plattform und die US-Politikerin jetzt aneinandergerasselt.

Ausgangspunkt war – wie so oft in diesen Tagen – die Verifizierung auf Twitter, der sogenannte "blaue Haken". Musk will diese Funktion monetarisieren und dafür künftig acht Euro pro Monat verlangen. Ocasio-Cortez machte sich darüber lustig: "Ich lache mich darüber kaputt, dass ein Milliardär ernsthaft Leuten zu verkaufen versucht, dass Redefreiheit ein Acht-Dollar-Abo im Monat bedeutet." Der Konter von Musk folgte prompt. Der 51-jährige wollte sich ganz offensichtlich auf keine inhaltliche Diskussion einlassen, sondern bedankte sich lediglich für das "Feedback" und fügte an: "Jetzt bezahl acht Dollar."

Elon Musk und Alexandria Ocasio-Cortez geraten aneinander

Doch damit war der Twitter-Clash zwischen dem Unternehmer und der Abgeordneten noch nicht vorüber. Denn Musk wollte es doch nicht bei seinem harschen Tweet bewenden lassen. Er legte noch einmal nach und twitterte einen Screenshot, auf dem ein Pullover aus der Modekollektion von AOC zu sehen war. Den Preis hatte er eingekreist: 58 Dollar. Kommentiert hatte Musk den Screenshot nur mit einem nachdenklichen Emoji – ausdrücken wollte er damit wohl, dass auch die Politikerin gerne dort Geld verdient, wo sie die Gelegenheit dazu findet.

Diesmal war es an Ocasio-Cortez, zum Gegenschlag auszuholen. "Meine Arbeiter sind gewerkschaftlich organisiert, bekommen volle Krankenversicherung und Sozialleistungen wie Kinderbetreuung, und jeder erhält einen existenzsichernden Lohn. Der Erlös geht an gemeinnützige Aktionen wie die Nachhilfe für unterversorgte Kinder", betonte sie. Gleichzeitig ging sie den Chef von Tesla, SpaceX und Twitter an und warf ihm vor, gegen Gewerkschaften vorzugehen und durch "Unterbezahlung und schlechte Behandlung von Menschen" Geld zu verdienen.

Musk will angeblich die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter entlassen

Der Unternehmer hat in der Vergangenheit selten einen Hehl daraus gemacht, wie wenig er von Gewerkschaften hält und geriet dadurch schon manchmal mit der US-Arbeitnehmerschutzbehörde aneinander. Auch bei Twitter greift Musk hart durch: Quasi direkt nach seiner Übernahme feuerte er die Führungsebene und soll angeblich weitere massive Einschnitte planen. Laut "Bloomberg" will er mehr als die Hälfte der bisher 7000 Twitter-Angestellten entlassen.

