Sehen Sie im Video: Elon Musk verkauft seine Häuser – In diesem Tiny-House soll der Milliardär jetzt leben.









Mitte Juni kündigte SpaceX-Gründer Elon Musk an, dass er sein letztes Haus verkaufen möchte. Er habe seinen Lebensmittelpunkt nach Texas verlagert. Und in diesem kleinen Häuschen soll er nun nahe der Testbasis für SpaceX-Raketen wohnen: Einem Tiny-House, das gerade mal 37 Quadratmeter groß ist. Offenbar stammt das Haus von dem Startup „Boxabl“. Es kostet dabei weniger als die meisten Teslas, gerade mal 50.000 Dollar ruft die Firma für das kleine Haus auf. Die Firma nutzt derweil die Gerüchte um den Umzug des Tesla-Milliardärs und veröffentlichte ein YouTube-Werbevideo, in dem an der Wand ein Foto eines Raketenstarts möglicherweise als Anspielung auf den prominenten Bewohner gedeutet werden soll. Die Häuser sind faltbar. Sie sollen den Häusemarkt revolutionieren und wie ein Automobil auf dem Fließband gefertigt werden.

