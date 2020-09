Model Elsa Hosk freut sich auf ein neues Kapitel in seinem Leben.

Model Elsa Hosk hat ihre Schwangerschaft verkündet. Dazu veröffentlichte die Schönheit Bilder und einen Clip eines Shootings mit Babybauch.

Model Elsa Hosk (31) hat auf Instagram die frohe Botschaft verkündet. Sie habe bereits eine Weile das Geheimnis um ihren "Engel" in ihrem Bauch gehütet, erklärt der "Victoria's Secret"-Engel in seinem Post. "Ich freue mich so und bin glücklich, dass ich ein Baby bekomme und dieses neue Kapitel mit dem Mann meiner Träume beginnen kann. Die Hälfte ist geschafft", schreibt die gebürtige Schwedin und fügte den Namen des werdenden Vaters, Tom Daly, und ein Herzchen-Emoji hinzu.

In dem Post veröffentlichte Hosk Fotos eines besonderen Shootings: Das Model ließ dafür die Hüllen fallen und setzte seinen Babybauch nur mit einem weißen Fellmantel über die Schulter gehängt in Szene. Unter dem Post sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche ihrer Modelkolleginnen an, darunter Irina Shayk (34), Martha Hunt (31) oder Stella Maxwell (30). Seit 2015 gilt die Blondine als einer der Engel von "Victoria's Secret".