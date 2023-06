Zum ersten Mal in seiner Karriere ist Elton John beim Glastonbury Festival dabei. Für sein Abschiedskonzert kündigte er diverse Gäste an.

Bereits seit September 2018 ist der britische Superstar Elton John auf seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstour unterwegs, die nach rund 300 Konzerten am 8. Juli 2023 in Stockholm zu Ende gehen wird. Doch vor seinem allerletzten Konzert feiert der weltberühmte "Rocket Man" noch einmal eine Premiere: Zum ersten Mal in seiner Laufbahn wird der Brite beim "Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts" dabei sein, das ihn in diesem Jahr als Headliner präsentiert.

"Ich habe zwar keine Angst, aber ich bin ein wenig eingeschüchtert"

Dass sein Glastonbury-Debüt zugleich auch sein letztes Konzert auf britischem Boden darstellt, sorgt bei dem Musiker für gemischte Gefühle. Wie "Sky News" berichtet, äußerte sich Elton John gegenüber BBC Radio 2 folgendermaßen zu dem anstehenden Konzert: "Ich habe auf Festivals gespielt und sie wirklich genossen. Aber Glastonbury ist natürlich die Crème de la Crème. Ich habe zwar keine Angst, aber ich bin ein wenig eingeschüchtert, weil ich noch nie dort gespielt habe und noch nie dort war."

"Die wunderbarste Art, sich in England zu verabschieden."

Trotz eines gewissen Lampenfiebers passe der Zeitpunkt des Festivals jedoch perfekt in das Timing seiner Abschiedstour. "Es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.", freute er sich. "Ich glaube sehr an Glück und Schicksal - dies ist die wunderbarste Art, sich in England zu verabschieden."

Die Setlist dieses besonderen Auftritts werde sich komplett von den übrigen Konzerten seiner Farewell-Tour unterscheiden. Zudem dürfe man bei der Show mit einigen prominenten Überraschungen rechnen, von denen der Sänger jedoch noch nicht die Namen preisgeben wollte.

Top-Acts wie Dua Lipa oder Miley Cyrus als Special Guests?

Um welche Special Guests es sich dabei handeln wird, dürfte bis zuletzt für Spannung sorgen. Nicht auszuschließen, dass Elton John einige Top-Acts auf die Bühne bringt, mit denen er 2021 auf seinem Album "The Lockdown Sessions" kollaborierte. Darunter finden sich Namen wie Dua Lipa, Miley Cyrus oder Nicki Minaj.