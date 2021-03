Elton John genießt "den besten Geburtstag aller Zeiten". Unterdessen macht Ehemann David Furnish Witze über das dezente Outfit des Musikers.

Elton John feiert am 25. März seinen 74. Geburtstag. Wie der Musiker diesen Ehrentag verbringt? Natürlich im Kreis seiner Liebsten, mit Ehemann David Furnish (58) und den beiden Söhnen Zachary (geb. 2010) und Elijah (2013). Bei Instagram gewährt er einen Einblick. Lässig in T-Shirt und Jeans gekleidet, schneidet der Brite auf dem Schnappschuss seinen Geburtstagkuchen an - eine riesige "74" mit Beerenverzierung. Mehr braucht es an diesem Tag offenbar nicht, um den Künstler glücklich zu machen. "Ich habe mit meinen drei wunderbaren Jungs den besten Geburtstag aller Zeiten", schreibt er zu dem Foto und fragt: "Was könnte besser sein?"

Auch Ehemann Furnish ehrte den Star mit einem besonderen Schnappschuss. Er veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite ein Porträt des Musikers, auf dem dieser eine bunt schillernde Paillettenjacke sowie eine Brille mit sternförmigem Rahmen trägt. "Schauen Sie, wer sich dazu entschieden hat, sich an seinem Geburtstag leger zu kleiden...", witzelte der Filmproduzent und Regisseur zu dem Foto.

Liebevolle Worte gab es im Anschluss aber auch zu lesen. "Herzlichen Glückwunsch an meinen außergewöhnlichen Ehemann", richtete Furnish das Wort an den 74-jährigen "Rocketman"-Interpreten. "Ich liebe es, mein Leben mit dir zu teilen. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Ich liebe es, mit dir Eltern zu sein. Du bist mein Ein und Alles." Seit 2014 sind die beiden verheiratet.