Elton John war auf dem Weg von Hampshire nach New York, da ereilten ihn gleich zwei dramatische Zwischenfälle. Sein Flugzeug hatte ein Hydraulikproblem und kehrte aus Sicherheitsgründen um. Doch auch die Landung war durch Orkanböen schwierig.

Glück im Unglück hatte der Sänger Elton John gleich zweimal, denn trotz massiver Komplikationen bei einem Flug, ging der letzte Landeversuch gut für den Sänger aus. Sein 66-Millionen-Pfund teurer Privatjet bekam auf der Reise nach New York Hydraulikprobleme, die die Piloten zur Umkehr zwangen. Doch zurück am Farnborough Flughafen in Hampshire misslangen gleich zwei Landeversuche durch zu starke Winde.

Eigentlich war der "I'm Still Standing"-Sänger auf dem Weg nach New York, um hier im Madison Square Garden sein Konzert zur Tour "Farewell Yellow Brick Road" zu spielen, da passierten gleich mehrere Zwischenfälle. In einer Höhe von 10.000 Fuß (ca. 3 km) fiel die Hydraulik des Privatjets aus. Ein Zwischenfall, der die Piloten der Maschine zur Umkehr veranlasste. Nach gerade mal einer Stunde Flugzeit. Es sollte eine Notlandung veranlasst werden. Zurück am Farnborough Flughafen gab es aber den nächsten Zwischenfall oder besser gesagt zwei.

Elton John: Zwei Landeversuche mit dem Privatjet abgebrochen

Am Flughafen hatten sie bereits die Feuerwehr und die Polizei für die Notlandung des Flugzeugs eingefunden, doch die Maschine konnte zweimal nicht landen. Erst beim dritten Versuch gelang es den Piloten, den Privatjet sicher auf die Erde zu bringen. Es fegte der Orkan Franklin mit 130 Kilometer pro Stunde über das Landegebiet. So wurde die Landung immer wieder verhindert und die Position des Flugzeugs während des Landeversuchs manipuliert. "Der Jet wurde richtig in der Luft geschleudert, es war schrecklich mitanzusehen", erzählte eine Augenzeugin gegenüber "The Sun".

Ein Mitarbeiter des Flughafens, Philip Thomsen, berichtete: "Die Nase des Flugzeugs war zu senkrecht. Der Privatjet war bereits im Sinkflug und auf halber Landebahn, als die Piloten den Landeversuch abbrachen und das Flugzeug zurück in die Luft hoben. Das Ganze mussten wir zweimal mitansehen. Eine Menschenmenge hat sich angesammelt, als sich herumsprach, dass Sir Elton John in der Maschine saß. Beim dritten Landeversuch hatte der Wind ein wenig nachgelassen und der Pilot wählte einen flacheren Anflug, da gelang es. Die Menge atmete hörbar auf."

Sir Elton John stieg nur wenige Stunden später erneut in ein Flugzeug Richtung New York, um das Konzert am 23. Februar im Madison Square Garden trotz der dramatischen Zwischenfälle spielen zu können.

