"Die neue Version von 'Der König der Löwen' war eine große Enttäuschung für mich, weil ich glaube, dass sie die Musik durcheinandergebracht haben."

In einem Interview mit der britischen Ausgabe von "GQ" spricht Sir Elton John (72, "Candle in the Wind") über das Remake von "Der König der Löwen". Dabei zeigt sich der Komponist der Filmmusik wenig erfreut über die Neuauflage des beliebten Streifens. In seinen Augen haben sich die Produzenten nicht sehr stark an der Originalversion orientiert: "Musik war so sehr Teil des Originals und die Musik im aktuellen Film hatte nicht die gleiche Wirkung. Die Magie und Freude gingen verloren."