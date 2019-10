"Natürlich Posh. Obwohl: Früher, als ich noch nicht nüchtern war, wäre es definitiv Mel B gewesen."

Sir Elton John (72, "Candle in the Wind") sorgt aktuell für Schlagzeilen mit seiner frisch erschienenen Biografie "Ich: Elton John". In der Zeitschrift "Gala" durften ihm einige Stars jetzt eine Frage stellen. Sänger Sam Smith (27, "The Thrill of it All") wollte etwa von Sir John wissen, mit welchem Spice Girl er sich am meisten identifiziere. Da er auch in seiner Biografie kein Blatt vor den Mund nimmt, antwortete der Star auch hier äußerst ehrlich - zum Leidwesen von Mel B.