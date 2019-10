Elton John (72) ist der Ansicht, dass die Trauer um Prinzessin Diana (1961-1997) "außer Kontrolle" geraten sei. Das globale Ausmaß der öffentlichen Trauer nach ihrem Tod 1997 war nicht das, was Diana gewollt hätte, schreibt der Sänger laut "Daily Mail" in seiner Autobiografie "Me" ("Ich: Die Autobiografie"), aus der das Blatt Auszüge veröffentlicht hat.

Elton John verrät darin demnach auch, dass er sich die Version von "Candle In The Wind" von 1997 nie mehr angehört habe. Bei Dianas Beerdigung hatte er das Lied mit abgeändertem Text gespielt. Diese Version des Lieds wurde zum weltweiten Millionenseller. Ein Teil von ihm habe nicht verstehen können, "warum sich jemand das anhören wollte", erklärt Elton John laut "Daily Mail" in dem Buch. Er selbst habe sich den Song nie wieder vorgespielt, nachdem er sich ihn noch einmal im Studio angehört hatte, um die Aufnahme zu überprüfen.

"Diana hätte das nicht gewollt"

Der Musiker habe begonnen, sich "wirklich unwohl damit zu fühlen", dass das Stück so lange erfolgreich blieb. Dieser Erfolg bedeutete, so Elton John, dass es Woche für Woche Aufnahmen von Dianas Beerdigung in einer Musikshow gegeben habe - es fühlte sich fast so an, als wäre die Trauer um sie "außer Kontrolle" geraten. "Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass Diana das gewollt hätte." Er selbst wollte dazu nichts beitragen und sagte einen Auftritt in der Talkshow von Oprah Winfrey (65) ab, erklärte er. Die Diana-Version von "Candle In The Wind" sei zudem nie auf einem "Greatest Hits"-Album von ihm erschienen.

Zweitausend Menschen nahmen am 6. September 1997 in dem Gottesdienst in der Westminster Abbey, bei dem Elton John das Lied sang, Abschied von Diana. Über zwei Milliarden Menschen verfolgten das Ereignis weltweit im Fernsehen.

"Ich: Die Autobiografie" von Elton John erscheint am 15. Oktober auch auf Deutsch.