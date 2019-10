Er schrieb Welthits wie "I'm Still Standing" und "Candle In The Wind", verkaufte weltweit über 900 Millionen Platten und gilt als Legende des Pop und Rock: Am 15. Oktober erscheint die Biografie "Ich" von Elton John. Darin erzählt der Musiker erstmals die Geschichte seines wechselhaften Lebens und berichtet aus eigener Sicht über seine Karriere, sein Coming-out, seine Drogenvergangenheit und seine Freundschaften zu John Lennon und Prinzessin Diana. Zwischen dem Sänger und der 1997 verstorbenen Mutter von Prinz William und Prinz Harry stimmte die Chemie von Beginn an. "Sie nahm kein Blatt vor den Mund und war eine echte Klatschtante: Egal was man sie fragte, sie gab freimütig Antwort. Das einzig Eigenartige an ihr war die Art, wie sie über Prinz Charles sprach. Sie hat nie seinen Namen genannt, er war immer "mein Mann", niemals Charles. Ein Kosename war völlig undenkbar. Das wirkte sehr distanziert, kalt und förmlich", schreibt John in "Ich".